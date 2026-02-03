Hatim Azahri, Premi Princesa de Girona Social per la seva tasca comunitària
El jurat també ha distingit el gironí Pol Ricart, Diana de Arias, Natalia Rodríguez i Mateo Salvatto entre els finalistes
Hatim Azahri Akhnous ha estat distingit amb el Premi Princesa de Girona Social 2026 pel seu lideratge comunitari i la seva trajectòria en la promoció de la convivència, la participació juvenil i la integració social a través de projectes arrelats al territori. El guardó s’ha donat a conèixer durant l’acte central del Tour del Talent, celebrat a Sant Boi de Llobregat, en presència de S. M. el Rei.
Nascut a Nador (Marroc) l’any 1998 i criat des dels dos anys al barri del Poble-sec de Barcelona, Azahri és tècnic superior en Integració Social i actualment cursa els estudis de Treball Social a la Universitat de Barcelona. La seva experiència vital com a jove migrant ha marcat una trajectòria centrada en transformar situacions de desigualtat en accions col·lectives i processos de construcció comunitària.
L’any 2019 va fundar l’associació juvenil sense ànim de lucre Joves Units del Poble-sec, de la qual és president. L’entitat treballa amb joves en risc d’exclusió a través de l’esport comunitari, la creació d’espais segurs i la transformació de l’espai públic. Entre els projectes impulsats destaquen la millora dels Jardins de les Tres Xemeneies, la creació del primer gimnàs popular del Poble-sec i diverses accions solidàries internacionals, com la construcció comunitària de pous d’aigua a Togo.
En l’àmbit professional, Azahri treballa al districte de Ciutat Vella en el servei d’intervenció i mediació comunitària a l’espai públic, on acompanya processos socials en contextos de vulnerabilitat amb l’objectiu de promoure la convivència. També forma part del Consell Assessor Antiracista de l’Ajuntament de Barcelona, del Consell Municipal d’Immigració i és patró de la Fundació Bofill. A més, ha estat seleccionat al programa Generació de Propòsit de la Fundació Princesa de Girona.
Durant el seu discurs d’agraïment, el guardonat va fer una crida a reforçar els vincles socials i la cohesió comunitària. «Preguntem pel nom, mirem-nos als ulls, reconeguem les persones que veiem cada dia. Generem vincles, generem esperança, generem comunitat», ha expressat.
El jurat també va reconèixer com a finalistes el gironí de Castell d'Aro Pol Ricart Gallardo, metge i emprenedor social en salut global; Diana de Arias Far, emprenedora social especialitzada en inclusió i neurociència; Natalia Rodríguez Núñez-Milara, enginyera i referent en innovació i intel·ligència artificial amb impacte social, i Mateo Nicolás Salvatto Canle, emprenedor tecnològic centrat en l’accessibilitat comunicativa.
El Premi Princesa de Girona Social està dotat amb 20.000 euros i reconeix trajectòries de joves que impulsen projectes amb impacte social tangible i capacitat transformadora.
