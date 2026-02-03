Insisteixen a tirar endavant la sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona
Els impulsors entren la llicència per obrir l'equipament després que l'Ajuntament tombés la documentació presentada com a "comunicació"
Els empresaris i promotors que projecten la sala de concerts Girona insisteixen en la seva viabilitat i han tornat a presentar a l'Ajuntament tots els documents necessaris perquè sigui una realitat. Tal com va avançar Diari de Girona, la sala es preveu fer al nombre 2 del carrer Emili Grahit, al barri de l'Eixample, en un edifici que ara ja és propietat dels impulsors, però del qual s'haurien de canviar els usos. L'equipament consta de dues plantes (baixa i primera) i té una superfície de menys de 500 metres quadrats.
La primera vegada ho van presentar "per comunicació", que era l'opció recomanada pels tècnics dels impulsors pel "tipus de projecte" que volen tirar endavant, però el consistori va tombar-ho perquè no era el mètode correcte. La setmana passada es va entrar la llicència, tal com els van dir de l'Ajuntament i confien que aquest cop sí que tinguin el permís per obrir l'equipament, tot i que encara no s'han aventurat a indicar una possible data d'obertura.
En el ple municipal de la setmana passada, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, va remarcar que la primera documentació presentada no era la correcta, però no va tancar la porta a l'obertura de la sala, ja que un cop es presentés la "sol·licitud de llicència que pertoca", hi hauria la "tramitació que correspongui". Martí també va apuntar que hi havia "normatives especialment estrictes i que s'han de tenir en compte".
Els impulsors continuen assegurant que la sala "compleix amb tota la normativa" de l'Ajuntament i la Generalitat. Entre d'altres, indiquen que "no té habitatges ni solars adjacents on es pugui fer habitatge", que hi ha els "aparcaments necessaris" o que tenen el "tema acústic solucionat i previst", ja que faran una "caixa totalment insonoritzada".
Una possible terrassa?
Més enllà d'això, els impulsors destaquen que compleixen amb "la doble porta i les sortides d'emergències necessàries", a part de la "normativa contra incendis per l'ocupació de 500 persones" que es plantejaven presentant la documentació que l'Ajuntament va tombar. Ara, en entrar-ho per mitjà d'una llicència, estudien augmentar l'aforament de la sala per fer "més viable el projecte". A més, també han demanat fer una terrassa, que el consistori haurà de decidir si és viable.
Amb tot, també han reivindicat que la sala de concerts servirà per apropar la cultura a la ciutadania, deixant assajar grups de les comarques gironines i voltants. L'horari seria de cinc de la tarda a mitjanit els dies laborables, i de cinc de la tarda a dos quarts de sis de la matinada els caps de setmana i vigílies de festius.
Oposició veïnal
Els impulsors també saben que els veïns més pròxims a l'edifici on es projecta la sala de concerts, que actualment és un local anomenat Ohkey Foods amb un espai de restauració i una zona infantil, s'han oposat frontalment a la proposta i "fan pressió" perquè no tiri endavant. Tanmateix, ells es mantindran "ferms" perquè creuen que Girona "necessita una instal·lació d'aquestes característiques" i, ara per ara, la ciutat no té cap sala de concerts.
Quan els mateixos promotors i empresaris van projectar la sala de concerts al pont de la Barca, el 2023, també va sortir una forta oposició veïnal per part dels residents als barris de Sant Ponç i Fontajau. L'Ajuntament va acabar denegant la llicència per diferents motius.
