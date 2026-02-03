La UdG lidera un curs conjunt de les 12 universitats catalanes sobre justícia global
La iniciativa, adreçada a tot l'estudiantat, promou la cooperació transformadora i reforça el paper de la institució acadèmica com a agent de canvi social
Les universitats catalanes fan un pas endavant en el seu compromís amb la transformació social. A partir del març de 2026, les dotze universitats públiques i privades de Catalunya oferiran conjuntament un curs transversal sobre justícia global, cooperació i educació global, obert a tot l'estudiantat i amb reconeixement acadèmic. El curs s'emmarca en el projecte UNIACT! – Universitats en Acció per una Cooperació Transformadora, una iniciativa pionera dins el sistema universitari català.
El curs es desenvoluparà de l'1 de març al 30 d'abril de 2026 i està impulsat per la Xarxa tècnica de cooperació, voluntariat i refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya. El projecte compta amb el lideratge de la Universitat de Girona (UdG) i de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), en coordinació amb el departament de Recerca i Universitats.
UNIACT! neix amb l'objectiu d'enfortir la relació entre les universitats catalanes i els diferents actors de la cooperació al desenvolupament, i de consolidar el paper de la universitat com a agent clau de transformació social. En aquest marc, el curs abordarà dotze grans àmbits vinculats a la justícia global, com ara la construcció de pau, l'economia transformadora, la justícia climàtica, la defensa dels drets humans o la justícia de gènere.
Una mirada plural
Les temàtiques han estat definides de manera col·lectiva en un grup de treball integrat per representants de les universitats i de l'ACCD, amb l'objectiu de garantir una mirada plural i alineada amb els principals reptes globals actuals. El curs adopta un format innovador i flexible, pensat per connectar amb les dinàmiques habituals de l'estudiantat i afavorir-ne l'accessibilitat i la participació.
Els continguts s'oferiran principalment a través de píndoles audiovisuals d'entre 15 i 25 minuts, que es podran visualitzar en qualsevol moment. Cada unitat inclourà un qüestionari d'autoavaluació, així com documentals i altres recursos audiovisuals que ajudaran a contextualitzar les diferents temàtiques, amb proves tipus test associades.
Més enllà de la formació, el curs posa el focus en el paper estratègic de la universitat en la cooperació internacional, no com una activitat complementària, sinó com una eina amb capacitat d'impacte real. Al llarg de les sessions s'analitzaran els marcs teòrics, els actors implicats i els principals mecanismes de la cooperació, així com els reptes i oportunitats per impulsar una acció universitària compromesa des de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la incidència social.
L'estudiantat que superi el curs obtindrà 2 crèdits ECTS, reconeguts a totes les universitats catalanes participants. Amb aquesta iniciativa, el sistema universitari català reforça la incorporació de la cooperació i la justícia global com a eixos transversals de la formació universitària, avançant cap a un model educatiu més compromès amb la lluita contra les desigualtats i la construcció de societats més justes i sostenibles.
