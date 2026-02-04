Comencen els treballs per fer la coberta de la pista de Fontajau de Girona
Es realitzen els enderrocs de les parts construïdes fa més de cinc anys i que ja no són útils
L'Ajuntament de Girona, per mitjà de l'empresa contractada Aglomerats Girona SA, va començar la setmana passada les obres de construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau. Les tasques que es van realitzar fa uns dies van consistir a enderrocar aquelles parts construïdes que havia aixecat la primera de les dues empreses que no va acabar les obres ja fa més de cinc anys. Són parts de formigó "no útils", segons detalla el contracte.
Tot i que la setmana passada hi havia màquines treballant a aquest espai ubicat entre l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer d’Antoni Varés Martinell, a inicis d'aquesta setmana no se n'hi ha vist cap. Sí que els enderrocs estaven tots enllestits, que eren un dels treballs previs que s'havien de fer abans de construir la coberta. Les actuacions van ser adjudicades a Aglomerats Girona SA per 642.169,59 euros, en unes tasques, contant les prèvies, que es preveu que s'allarguin durant set mesos.
Un cop construïda, la coberta tindrà una superfície de 1.750 metres quadrats, una inclinació de cinc graus i estarà orientada pràcticament en direcció sud. A l’obra també s’inclou la instal·lació de l’enllumenat, que consistirà a col·locar focus LED, i s’adequarà l’entorn. En aquest espai és on, tradicionalment, el barri de Fontajau celebra la seva Festa Major, i just al costat hi ha una guingueta.
Plaques solars
Les actuacions per fer construir la coberta de la pista s'han dividit en dos lots. El lot 1 correspon als treballs per aixecar la mateixa coberta, mentre que el lot 2 és el d'instal·lar plaques fotovoltaiques. Aquesta acció s'ha adjudicat a l'empresa Mantenimiento y Operación de Infraestructuras SL per 90.902,92 euros, tot i que el preu de sortida era de 227.184,05 euros. En un primer moment, es va considerar que era una oferta queia en una presumpció d'anormalitat i es va haver d'estudiar, motiu pel qual es va demorar l'adjudicació.
Els treballs per instal·lar les 396 plaques solars es preveu que durin tres mesos. Serà una instal·lació d’autoconsum col·lectiu, de manera que la potència generada s’injectarà a la xarxa i serà consumida per instal·lacions de l’Ajuntament situades a menys de 2.000 metres de la producció. La previsió és que en un any es pugui generar 278.000 kilowatts l'hora, fet que suposarà un estalvi pel consistori de 50.000 euros anuals.
Una coberta molt esperada
Els veïns del barri de Fontajau han reclamat amb insistència durant molts anys la construcció d'aquesta coberta. Ho van fer el 2017 per primer cop, quan l'associació veïnal va demanar millores a l'espai i va ser una de les propostes seleccionades en els pressupostos participats de 2017 i 2018. El 2019 l'Ajuntament va treure un primer concurs públic que va ser adjudicat a UTE Comsa Service Facility Management i Comsa, però el contracte es va anul·lar per incompliments, ja que l'empresa va al·legar que no podia aconseguir el material necessari per enllestir la coberta. Fins llavors, només havia realitzat un 15% dels treballs previstos.
A finals de 2021 es va produir el segon intent adjudicant les tasques a Solid Buliding, però tampoc va acabar les obres a causa de l'augment dels preus dels materials de construcció a causa de l'esclat del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna el març de 2022. Ho deixa clar que aquesta empresa havia de fer les tasques per 492.539,86 euros, mentre que Aglomerats Girona SA les fa per 642.169,59 euros.
