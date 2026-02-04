El conflicte com a motor del pensament: torna el cicle “Conflicte i pensament” a Girona
L’Escola Municipal d’Humanitats de l’Ajuntament de Girona i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona impulsen la segona edició d’un espai de debat interdisciplinari sobre les tensions que travessen la condició humana
L’Escola Municipal d’Humanitats de l’Ajuntament de Girona i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona posen en marxa la segona edició del cicle de conferències “Conflicte i pensament”, un espai de debat que vol abordar, des de la cultura contemporània, les tensions que travessen la condició humana. El programa, coordinat per l’antropòleg Adrià Pujol, es planteja com una proposta plural i transversal per reflexionar sobre com es manifesta el conflicte en àmbits molt diversos de la vida quotidiana.
L’organització defensa que el conflicte no és una excepció, sinó un element estructural de la convivència: present en sistemes urbans, socials, familiars, polítics o econòmics, i vinculat a la manera com una societat gestiona la discordança, el canvi i la inestabilitat. En aquest context, el cicle vol reobrir preguntes com si és possible una societat sense conflictes o si el pensament avança en absència de confrontació.
Les sessions tindran lloc a les 18.30 h, primer al Centre Cultural La Mercè durant el mes de febrer i, ja al març, a la Casa de Cultura. El cicle s’obrirà el 9 de febrer amb la sessió “Cuina i conflicte”, a càrrec de la cuinera Maria Nicolau, que proposa entendre la cuina com un acte que va més enllà de l’alimentació i on també s’hi confronten valors, idees i maneres d’entendre el món.
La segona cita serà el 16 de febrer, amb “Educació i conflicte”, a càrrec del músic i activista Pau Llonch, centrada en els debats al voltant de models educatius, metodologies, rols dins l’aula i continguts. El 23 de febrer, l’escriptor Màrius Serra protagonitzarà “Paraula i conflicte”, amb una reflexió sobre com el llenguatge —i les seves formes d’adaptació— pot servir per gestionar o maquillar tensions socials.
Al març, el cicle es traslladarà a la Casa de Cultura. El 2 de març, l’arquitecta gironina Bet Capdeferro oferirà “Ciutat i conflicte”, posant el focus en l’urbanisme i la convivència en un món cada vegada més urbà. El 9 de març, l’investigador Salvador Macip presentarà “Salut i conflicte”, sobre les tensions ètiques, econòmiques i humanistes que acompanyen els avenços mèdics i el debat sobre l’allargament de la vida. El cicle es tancarà el 16 de març amb “Poder i conflicte”, a càrrec de Júlia Ojeda, amb una mirada sobre les fonts del poder, els seus rituals i mecanismes, i la seva exposició constant a la impugnació.
L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia obligatòria per a cada sessió, que es pot fer a través dels webs del Centre Cultural La Mercè i de la Casa de Cultura.
