El Consell Municipal d’Educació de Girona impulsa accions per acompanyar la diversitat de procedència
L’objectiu és fomentar el respecte, la convivència i la lluita contra els prejudicis i els discursos d’odi a través de l’educació
L’Ajuntament de Girona, en xarxa amb diferents entitats a través del Consell Municipal d’Educació (CEM), ha preparat un paquet d’activitats educatives per aquest curs 2025-2026 amb l’objectiu d’apropar a l’alumnat la realitat de les persones joves migrades i treballar la convivència a les aules. El programa inclou una obra de teatre, una sessió de cinefòrum i sis xerrades a instituts de secundària, amb la voluntat de prevenir prejudicis i reduir els discursos d’odi.
Les accions s’han presentat aquest dimecres per la regidora d’Educació, Participació i Estadística i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila, i per Isidre Hernández, membre del CEM i actor i pedagog teatral. Vila ha situat la iniciativa en la línia de treball del Consell Municipal d’Educació, que des de fa tres anys promou espais de debat “en diferents formats i oberts a tota la ciutadania” per avançar en la idea de ciutat educadora. En aquest nou cicle, ha destacat que el focus se situa en la “diversitat de procedència” i en els reptes de la convivència intercultural.
La primera proposta del calendari serà aquest divendres 6 de febrer al Centre Cultural La Mercè, amb la representació de l’obra Dins el llot, d’El Galliner. Es tracta d’un espectacle de creació col·lectiva pensat, escrit, interpretat i codirigit pel grup Galls Molière, alumnat d’entre 16 i 18 anys. Segons s’explica a la presentació, l’obra parteix d’un procés de recerca i reflexió sobre la realitat dels menors migrants que arriben al territori, a partir de testimonis directes de joves no acompanyats, i es planteja en format de conte infantil amb un llenguatge eminentment físic per convidar al pensament crític.
L’Ajuntament preveu dues sessions gratuïtes, a les 10.30 h i a les 12.15 h, adreçades a centres de secundària i també a la ciutadania, amb inscripció prèvia a través del web municipal. El programa continuarà el 16 d’abril (17 h) al Cinema Truffaut amb un cinefòrum a partir de la projecció de The Green Book (2018), dirigida per Peter Farrelly. La sessió la conduirà Carles Serra Salamé, doctor en antropologia, professor del Departament de Pedagogia de la UdG i membre de la Càtedra d’Anàlisi i Acció Antiracista, que aportarà una mirada sobre el racisme estructural i la seva incidència en l’àmbit educatiu.
Compromís comunitari
Paral·lelament, i en col·laboració amb la Universitat de Girona, es desplegarà un projecte de docència amb compromís comunitari que implicarà estudiants de primer curs del Grau en Educació Social i joves migrats atesos pel Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament. Durant el segon semestre, treballaran conjuntament per dissenyar i dur a terme sis xerrades a instituts, concebudes com a diàlegs entre iguals, per acostar relats en primera persona a l’alumnat i prevenir prejudicis.
Finalment, el programa també preveu la participació de membres del Consell de la Mediterrània en el darrer plenari del CEM, a finals de maig, per donar a conèixer la seva tasca en l’àmbit de la immigració.
