La Fundació Princesa de Girona i la Generalitat l'alien per fomentar el talent jove i la formació universitària

Aquests dies se celebra el Tour de Talent a Sant Boi i al Baix Llobregat

D’esquerra a dreta: Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió; Núria Montserrat Pulido, consellera de Recerca i Universitats; S. M. el Rei; Félix Bolaños García, ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts; Albert Dalmau Miranda, conseller de Presidència de la Generalitat i President en Funcions; Pilar Díaz Romero, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya

D'esquerra a dreta: Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió; Núria Montserrat Pulido, consellera de Recerca i Universitats; S. M. el Rei; Félix Bolaños García, ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts; Albert Dalmau Miranda, conseller de Presidència de la Generalitat i President en Funcions; Pilar Díaz Romero, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya / Fundació Princesa de Girona

Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Princesa de Girona i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya anuncien una nova col·laboració estratègica impulsada a partir del Tour del Talent a Sant Boi i al Baix Llobregat. Aquesta aliança neix amb l’objectiu d’estendre’s progressivament a altres programes i actuacions de la Fundació, amb la intenció d’assolir acords marc amb el màxim nombre possible d’universitats de Catalunya i Espanya per oferir certificació de crèdits lectius vinculats a les activitats formatives desenvolupades per la Fundació.

Des de la Fundació es contribuirà a donar visibilitat i presència en els actes de les campanyes del departament de Universitats i Recerca per sensibilitzar i informar als joves sobre el procés d'accés i preinscripció a la universitat, com és el cas de l'actual "Estiguis com estiguis, estigues en PAU". En el marc del Tour del Talent a Sant Boi i al Baix Llobregat, que se celebra entre el 2 i 6 de febrer, s’han concretat diverses accions. 

Per una banda, La participació de dos joves ponents que compartiran la seva experiència sobre les PAU (EBAU) i assessoraran als assistents joves a diversos esdeveniments del Tour per perdre la por a aquesta prova acadèmica. També es fan visites d’aules escolars a dos equipaments d’investigació adscrits a CERCA (Centres d’Investigació de Catalunya). És el cas de l’ICFO (The Institute of Photonic Sciences) i l’Agròpolis. Finalment, es realitza el “Fòrum de Talent” i sessions de Speed Mentoring a l’UPC: Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.

Amb aquesta col·laboració, la Fundació Princesa de Girona i la Generalitat de Catalunya reforcen el seu compromís amb el talent jove, l’educació i la formació universitària, contribuint a la transició educativa i professional de les noves generacions.

Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Carnaval de Roses 2026 | Programa d'actes

Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos

La Fundació Princesa de Girona i la Generalitat l'alien per fomentar el talent jove i la formació universitària

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Nou sistema d'estacionament automatitzat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Oncolliga amplia el servei de suport psicològic als hospitals de Palamós i Figueres
