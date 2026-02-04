Girona repara un tram del mur de la séquia Monar per evitar filtracions d'aigua
Les obres no afectaran el trànsit de vehicles ni el pas de vianants
L'Ajuntament de Girona ha començat les obres de reparació d'un tram de la séquia Monar que té filtracions d'aigua. Es tracta de la part que hi ha entre els números 16 i 30 del carrer del Costabona. L'actuació consisteix en sanejar el mur de maçoneria que hi ha ara i rejuntar-lo amb morter hidròfug. A més, també es remolinarà amb el mateix morter la cara interior del canal i el coronament. Es preveu que les obres no afectin el trànsit de vehicles ni el pas de vianants i només es tancarà la placeta del costat oest que hi ha al número 36 del carrer del Costabona. La previsió és que les obres durin un mes i tindran un cost de 44.000 euros.
El tram que es repararà estava molt erosionat. Quan hi ha un cabal normalitzat, el pas de l'aigua ha acabat malmetent aquest tros de mur que toca directament a la séquia. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, explica que aquestes obres "són imprescindibles per garantir una mínima qualitat de la infraestructura fins que no es faci una remodelació integral".
El projecte de reparació del mur de la séquia Monar també servirà per netejar i perfilar la llera del canal. Els operaris retiraran sorres, fang, llot i vegetació que hi ha en aquest tram. L'objectiu és ampliar l'espai central del canal per allunyar al màxim el pas de l'aigua de les edificacions.
