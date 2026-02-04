Mifas i el Consorci de Sant Gregori impulsen un campus formatiu especialitzat en serveis sociosanitaris
L'objectiu és compartir espais i coneixement entre els estudiants en l'àmbit de la dependència i la discapacitat
L'entitat que atén persones amb discapacitat Mifas i el Consorci de Sant Gregori han signat un conveni per impulsar un campus formatiu especialitzat en l'atenció sociosanitària. L'aliança contempla que els equips de formació de les dues entitats s'uneixin i comparteixin tant els espais com els coneixements. L'objectiu final del projecte és desenvolupar conjuntament un seguit de programes formatius especialitzats en els àmbits de la discapacitat i la dependència. Es tracta d'un seguit d'accions dissenyades tant per a l'actualització de competències dels professionals del sector, com per a l'empoderament de les persones ateses i les seves famílies.
Com que es tracta d'un sector amb necessitants que canvien de manera constant, l'oferta formativa s'articularà a través de diversos formats. D'una banda els certificats de professionalitat i cursos d'especialització o d'altra banda píndoles formatives, seminaris tècnics, jornades d'intercanvi de coneixement i congressos.
Per poder-ho dur a terme, Mifas i el Consorci Sant Gregori disposen de les instal·lacions i la tecnologia necessària, que permeten impartir formacions reconegudes oficialment per l’administració, amb l’obtenció de certificats de professionalitat en Atenció a persones en situació de dependència, tant en institucions socials com en domicilis particulars, d’acord amb la normativa vigent i els programes homologats pel SOC i el Departament d’Educació.
Així doncs, les dues entitats compartiran els seus espais, instal·lacions i equipaments per dur a terme aquestes activitats, que es caracteritzaran pel seu caràcter innovador tant pel que fa als continguts com a la metodologia, i que es desenvoluparan en formats presencials, híbrids i online.
Des de les dues entitats destaquen que aquesta col·laboració neix de la suma de dues trajectòries referents al territori, amb la missió compartida de situar "la persona al centre de tota acció formativa i assistencial".