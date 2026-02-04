Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lesió Ter StegenAPEU PortúsTradeInnCanonades AnglèsAgent cívic LlagosteraLluites clandestinesGalatasaray - Spar Girona
instagramlinkedin

Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos

El control s’ha traduït en 14 expedients sancionadors de 400 euros i en accions d’informació per millorar la separació de residus

Imatge d'arxiu de dos agents patrullant pel nucli antic de Llagostera.

Imatge d'arxiu de dos agents patrullant pel nucli antic de Llagostera. / Fotos: Marc Sureda / NOTIDIG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Llagostera

En tres mesos, el nou agent cívic incorporat per l’Ajuntament de Llagostera per reforçar el control del porta a porta ha comportat 14 expedients sancionadors de 400 euros cadascun, és a dir, 5.600 euros en multes, i més de 200 avisos per incidències en la gestió dels residus. El consistori explica que la figura es va crear per millorar la selecció i la correcta gestió dels residus al municipi i, alhora, prevenir i reduir conductes incíviques relacionades amb el sistema de recollida.

Segons la informació municipal, durant aquest període l’agent cívic ha fet més de 200 visites i trucades informatives a habitatges que no disposaven dels cubells corresponents o que no utilitzaven correctament el servei. L’objectiu d’aquests contactes ha estat informar i resoldre incidències detectades en l’ús del porta a porta. En paral·lel, s’han revisat més de 100 bosses de residus abandonades o amb una selecció incorrecta. L’Ajuntament assenyala que aquesta revisió ha permès detectar incidències concretes i actuar-hi de manera directa.

Actuacions coordinades amb la Policia Local

El dispositiu també ha inclòs actuacions coordinades amb la Policia Local en punts reincidents del municipi per posar fi a pràctiques inadequades en la gestió dels residus. Entre els espais on s’han fet aquestes intervencions, el consistori cita el carrer Barcelona, el carrer Major, el carrer Sant Pere i el carrer Camprodon.

Notícies relacionades

Més enllà del control, l’agent cívic ha tingut un paper informatiu i educatiu, resolent dubtes de la ciutadania sobre el model de recollida de residus de Llagostera i promovent una correcta selecció i gestió. L’Ajuntament remarca que la finalitat és fomentar hàbits més responsables i sostenibles i millorar el funcionament del porta a porta al municipi.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
  2. El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
  3. Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
  4. Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
  5. Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
  6. Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
  7. Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
  8. El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos

La Fundació Esclerosi Múltiple organitza el primer sopar solidari a Girona

La Fundació Esclerosi Múltiple organitza el primer sopar solidari a Girona

El Instituto Coordenadas señala a las entidades que impulsan el avance oncológico en España

El Instituto Coordenadas señala a las entidades que impulsan el avance oncológico en España

Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3

Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Carnaval de Roses 2026 | Programa d'actes

Carnaval de Roses 2026 | Programa d'actes

Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos

Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos

La Fundació Princesa de Girona i la Generalitat l'alien per fomentar el talent jove i la formació universitària

La Fundació Princesa de Girona i la Generalitat l'alien per fomentar el talent jove i la formació universitària

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous
Tracking Pixel Contents