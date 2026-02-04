Nou agent cívic a Llagostera: 5.600 euros en multes i 200 avisos en tres mesos
El control s’ha traduït en 14 expedients sancionadors de 400 euros i en accions d’informació per millorar la separació de residus
En tres mesos, el nou agent cívic incorporat per l’Ajuntament de Llagostera per reforçar el control del porta a porta ha comportat 14 expedients sancionadors de 400 euros cadascun, és a dir, 5.600 euros en multes, i més de 200 avisos per incidències en la gestió dels residus. El consistori explica que la figura es va crear per millorar la selecció i la correcta gestió dels residus al municipi i, alhora, prevenir i reduir conductes incíviques relacionades amb el sistema de recollida.
Segons la informació municipal, durant aquest període l’agent cívic ha fet més de 200 visites i trucades informatives a habitatges que no disposaven dels cubells corresponents o que no utilitzaven correctament el servei. L’objectiu d’aquests contactes ha estat informar i resoldre incidències detectades en l’ús del porta a porta. En paral·lel, s’han revisat més de 100 bosses de residus abandonades o amb una selecció incorrecta. L’Ajuntament assenyala que aquesta revisió ha permès detectar incidències concretes i actuar-hi de manera directa.
Actuacions coordinades amb la Policia Local
El dispositiu també ha inclòs actuacions coordinades amb la Policia Local en punts reincidents del municipi per posar fi a pràctiques inadequades en la gestió dels residus. Entre els espais on s’han fet aquestes intervencions, el consistori cita el carrer Barcelona, el carrer Major, el carrer Sant Pere i el carrer Camprodon.
Més enllà del control, l’agent cívic ha tingut un paper informatiu i educatiu, resolent dubtes de la ciutadania sobre el model de recollida de residus de Llagostera i promovent una correcta selecció i gestió. L’Ajuntament remarca que la finalitat és fomentar hàbits més responsables i sostenibles i millorar el funcionament del porta a porta al municipi.
