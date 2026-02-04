Pressió policial al Gironès arran dels robatoris en domicilis de finals d'any
Els Mossos afirmen que l'augment del patrullatge i les estratègies d'investigació intensificades han aconseguit fer davallar els fets delictius
Els Mossos d’Esquadra treballen per capturar els lladres que han actuat durant el darrer trimestre de 2025 en diversos municipis del Gironès, centrant-se sobretot en robatoris amb força a domicilis. En molts casos, aquests delinqüents han encadenat diversos assalts en poques hores, movent-se d’un municipi a un altre. Segons van explicar els agents en una sessió informativa a Quart, un dels pobles afectats, l’activitat delictiva s’ha estès a diversos altres municipis de la comarca, com Madremanya, Sant Martí Vell, Juià, Celrà, Sarrià de Ter, Sant Jordi Desvalls o Flaçà.
El cos policial va advertir novament que el gran volum d'entrades a domicilis es va produir especialment a última hora de la tarda i vespre, una franja horària en què els lladres intenten actuar ràpidament per evitar ser detectats.
Per contrarestar aquesta situació, els Mossos han intensificat el patrullatge i les tasques investigació. Aquesta pressió sobre el terreny ha fet que, segons les últimes dades, la tendència d'aquest 2026 sobre aquest tipus de robatoris al Gironès hagi anat a la baixa. Tot i això, des del cos policial destaquen que, que els robatoris a domicilis segueixen sent la principal preocupació a la Regió Policial de Girona. De fet, recentment s’han detingut tres individus vinculats a diversos assalts violents al Baix Empordà.
Aquest reforç policial es pot veure amb l'activació del Pla Operatiu Específic (POE) habitatge per combatre els robatoris a tota la regió policial de Girona, amb un reforç especial a l'Alt Empordà, Baix Empordà i el Gironès. A banda, indiquen des del cos de seguretat, les ABPs (Àrees Bàsiques Policials) i les comissaries estan duent a terme patrullatges preventius i controls addicionals, amb l'objectiu de prevenir possibles robatoris. A més, l'ARRO ha intensificat aquests esforços amb més controls a les carreteres i als punts d'entrada als municipis.
També s’han augmentat les xerrades de prevenció organitzades per les ORC (Oficina de Relacions amb la Comunitat), on comandaments o agents es desplacen als municipis per establir un contacte directe amb la ciutadania.
L'exemple de Quart
Molts dels municipis afectats a finals de 2025 són petits i no tenen cos de seguretat local, fet que provoca alarma entre els veïns quan es produeixen robatoris. Aquest és el cas de Quart, on els robatoris amb força -domicilis i empreses- han incrementat, passant de 16 a 19 entre el 2024 i el 2025. Aquest augment ha estat especialment notable durant els mesos d'octubre a desembre, quan el nombre de robatoris va duplicar-se: de 6 a 12 casos. D'altra banda, aquest gener ja s'han registrat tres casos que han estat denunciats -fins a 25 de gener-, tots el mateix dia.
Les dades oficials també mostren que el 2025 es van registrar 14 casos de danys, dels quals 11 van ser lleus, com per exemple panys forçats sense robatori, mentre que els tres més greus van implicar afectacions importants.
Durant aquesta reunió a l’Ajuntament de Quart es va exposar un cas recent de robatori en el polígon de Palol d’Onyar, on els autors van intentar primer robar a l’empresa Fustes Esteve, al polígon com que no van aconseguir-ho, van traslladar-se al polígon de Palol, on van entrar en una empresa de material de construcció, robant una furgoneta carregada de material valuós. Posteriorment, la furgoneta va ser trobada cremada a l'Alt Empordà.
Quart disposa de cinc càmeres de seguretat municipals, específicament lectores de matrícules, les imatges de les quals només poden ser consultades pels Mossos d'Esquadra. Aquestes són una eina valuosa per als investigadors. No obstant això, el municipi no compta amb càmeres de videovigilància.
Col·laboració ciutadana
Els Mossos van recalcar durant la sessió la importància de la col·laboració ciutadana i van demanar als veïns que truquin immediatament al 112 davant de vehicles o moviments sospitosos. Des de l’Ajuntament de Quart, a través de les seves xarxes socials, també es va informar sobre la xerrada informativa i sobre què s'havia parlat. Entre altres, com els Mossos gestionen les tasques de vigilància i seguretat, així com les recomanacions de seguretat oferides a la ciutadania.
Durant la xerrada, on va assistir l'alcalde Ferran Rodero, els veïns també van expressar les seves inquietuds i van compartir amb la policia les seves principals preocupacions pel que fa a la seguretat al municipi i alguns van reclamar un cos de seguretat municipal.
