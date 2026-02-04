Salt celebra dissabte el Carnaval amb 14 comparses i més de 700 participants
En aquesta edició s’ha previst un canvi de recorregut, ja que la rua sortirà de la rambla de la Massana passant per carrer Guilleries, carrer Francesc Macià, carrer Major i carrer Enric Granados fins a la Coma Cros
El Carnestoltes torna Salt aquest amb catorze comparses inscrites i amb més de 700 participants que ompliran la rua, que enguany tindrà un nou recorregut. Sortirà des de la Rambla de la Massan a dos quarts de sis de la tarda i el recorregut avançarà pel carrer Guilleries, carrer de Francesc Macià, carrer Major, passeig Ciutat de Girona, carrer Enric Granados i Sant Dionís fins a arribar a la Factoria Cultural de la Coma Cros.
Com és habitual, el ritme frenètic i les propostes originals marcaran un any més el Carnestoltes de Salt. Entre les comparses més nombroses hi haurà la de l’Escola Pompeu Fabra, amb prop de 95 participants sota el títol “IA del Pompeu”, que promet sorprendre tothom. També el Cau de Sant Cugat reunirà unes 90 persones amb la proposta “Del revés”.
Altres entitats destacades seran Kinbédeball, amb l’enigmàtic “Disko Trenkadíss” i uns 75 participants, així com diversos centres escolars que, com sempre, se sumen al Carnestoltes: el Gegant del Rec amb “Artistes Gegants”, l’Escola Pia amb “Coco”, el Fedac Salt amb “El FEDAC s’ho juga tot” o Les Arrels amb “Arrels de Cinema”. També hi desfilaran l’Associació d’Amics dels Gegants amb “Geganters 80”, els veïns de la Massana amb “Obres en curs”, el Casal dels Infants amb “Fons marí”, la Banda del Rec convertida per un dia en “La Banda del Beeee”, el Cau de Cantona amb “Xefs”, l’Associació de Peruans de Girona amb “Afroperú” i la Colla M’ho Passo Bé amb “Morts però no gaire”.
A l’arribada a la Coma Cros, cada comparsa farà el seu ball de presentació, i la festa continuarà amenitzada amb el ball de Kindersu, a partir de les dos quarts de vuit del vespres.
La regidora de Festes, Margarida Gallardo, convida “tothom a seguir aquest dissabte la rua de Carnestoltes, una de les més multitudinàries del Gironès amb més de 700 persones previstes en aquesta edició”. Gallardo també agraeix “la implicació de les entitats i escoles del municipi, que fan possible una rua diversa i plena de propostes originals i divertides any rere any”.
Disfresses al Mercat
Des de dissabte passat i durant tota aquesta setmana, el Mercat de Salt s’ha ambientat amb motius venecians i de carnaval. Els clients ja poden veure ponts decoratius, màscares a les entrades, vinils temàtics i fins i tot una góndola veneciana.
El punt àlgid arribarà divendres i dissabte, quan els paradistes també es disfressaran amb motius del Carnaval de Venècia. A més, els clients podran participar en un joc d’intrusos: hauran de descobrir quin producte s’ha colat als plafons de les botigues per optar a una de les tres paneres que se sortejaran.
També hi haurà un ‘photocall’ especial, i la foto més divertida, irreverent o carnavalesca guanyarà una altra panera amb productes del Mercat de Salt.
