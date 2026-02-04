Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
A causa de les pluges dels últims mesos s'havien inclinat la majoria dels exemplars
L'Ajuntament de Girona ha talat recentment els sis pins que hi havia a la rotonda ubicada a l'avinguda Lluís Pericot, i que fa de frontera entre els carrers Caldes de Montbui i de la Riera de Bugantó. Cinc dels exemplars que hi havia al giratori es van inclinar "en molt poc temps", apunten fonts municipals, que afegeixen que la possible causa va ser la "quantitat de pluges" que hi ha hagut a la ciutat en els últims mesos.
"El sòl, i més en un terreny on hi ha molta presència d’argila, amb l’aigua de precipitació s’inflen i són més inestables", detallen i, per això, sumat al fet que ja n'havia tombat un, va fer que s'optés per talar-los tots. De fet, els arbres de la rotonda "han crescut junts" i quan un cau "la resota poden quedar més exposats, ja que la seva adaptació al medi ha canviat". Per tant, "si els arbres estan inclinats o tenen alguna alteració, es pot agreujar".
Sí que és cert que un dels pins no estava inclinat, però en l'última inspecció es va observar que tenia "punts d'unió febles en branques importants". En vista del "risc" que hi havia, es va decidir tallar-los tots i ara el consistori "valorarà si es plantaran arbres a la rotonda".
Altres espais
Aquesta rotonda de l'avinguda Lluís Pericot no ha estat l'única on s'han talat arbres en les últimes setmanes. Fa uns dies es va actuar d'urgència a la zona del talús del parc de les Pedreres perquè també hi havia exemplars que estaven en risc de caure. De fet, a causa de la llevantada i les pluges de fa un parell de setmanes en van tombar cinc.
A més, pròximament, està prevista una actuació en els jardins de la Devesa per talar tres arbres més que també tenen risc de caiguda. En aquesta zona ja se'n van talar quatre durant el passat desembre, i al llarg de 2025 van tombar tres plàtans.
