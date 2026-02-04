La UdG estrena nou servei d’atenció i informació
Des de la seva posada en marxa el 19 de gener ja ha atès gairebé 400 consultes
La Universitat de Girona ha presentat aquest dimecres matí el nou canal d’atenció i informació adreçat a tota la comunitat universitària i a la ciutadania, que s'ha batejat com UdGinforma, El canal ofereix atenció telefònica, presencial i en línia, a través de formulari web. Des de la seva posada en marxa ja ha atès prop de 400 consultes, la majoria vinculades a la gestió acadèmica.
Actiu des de fa uns dies, UdG Informa vol ser una finestreta única per resoldre dubtes i orientar les persones usuàries sobre estudis, tràmits, serveis i activitats de la universitat. La vicerectora de Comunicació, Sílvia Espinosa, ha destacat que “UdGinforma neix amb la voluntat d’oferir informació clara, fiable i oficial, garantint que totes les consultes es resolguin amb dades rigoroses i actualitzades” i ha afegit que “el servei treballa per proporcionar una atenció àgil, propera i personalitzada, adaptant les respostes a les necessitats específiques de cada persona”.
Per això, Espinosa ha destacat que “amb la posada en marxa d’UdGinforma, la Universitat de Girona reforça el seu compromís amb la transparència, la confiança i la millora constant dels processos d’atenció” i ha remarcat que “el nou servei contribueix a reduir la desinformació i a millorar l’experiència de les persones usuàries, consolidant-se com un punt central d’informació i orientació per a tota la comunitat universitària i per a la ciutadania”.
La gestió acadèmica, principal consulta
Des de la seva entrada en funcionament el passat 19 de gener, UdGinforma ha atès 378 consultes a través dels diferents canals d’atenció. En concret, s’han rebut 260 trucades i 118 formularis web. Gairebé tres de cada quatre demandes estan relacionades amb la gestió acadèmica, especialment sobre estudis, accés i tràmits universitaris. Pel que fa al perfil de les persones usuàries, una quarta part de les consultes provenen d’estudiantat de la UdG, mentre que la gran majoria corresponen a persones externes que busquen orientació sobre l’oferta formativa i els processos de la Universitat.
En l’anàlisi del contingut, es constata que una part important d’aquestes consultes provenen de futurs estudiants interessats en els requisits d’accés, els trasllats d’expedient o les opcions per estudiar a la UdG en el cas d’estudiants internacionals. També s’han resolt dubtes vinculats a la Jornada de Portes Obertes d’aquest divendres, als màsters que ofereix la Universitat i als cursos d’idiomes, fet que evidencia la diversitat d’interessos i la funció d’UdGinforma com a punt de suport integral per a la comunitat i la ciutadania.
Per facilitar l’accés a la informació, UdGinforma ofereix atenció a través de tres canals: el telèfon 972 41 80 00, el formulari web disponible al portal de la UdG i l’atenció presencial als taulells de les biblioteques del campus de la Salut, Barri Vell i Montilivi. El servei funciona de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, assegurant una resposta accessible i continuada al llarg de tota la jornada i hi treballen vint persones oferint atenció.
Subscriu-te per seguir llegint