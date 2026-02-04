Salellas veu amb bons ulls que es faci una sala de concerts a Girona
L'alcalde deixa clar que s'ha d'estudiar bé la ubicació més bona per aquest tipus d'equipament
Tant ell com la vicealcaldessa, Gemma Geis, creuen que s'ha de garantir la seguretat i que no provoqui molèsties als veïns
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, veuria amb bons ulls que la ciutat tingués una sala de concerts. En una entrevista a Televisió de Girona la setmana passada va assegurar que era de l'opinió que "seria positiu per a la ciutat" tenir un equipament d'aquestes característiques. Tot això, després que diferents empresaris i promotors projectin una sala de concerts al nombre 2 del carrer Emili Grahit.
Ara bé, Salellas no es va mullar en si l'espai proposat al barri de l'Eixample era l'indicat o no. La ubicació s'ha de "pensar bé" i encara hi han de "donar un parell de voltes abans de decidir-lo". També va explicar, igual que va fer el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, en el ple municipal de la setmana passada, que la primera proposta presentada pels impulsors, no era "la manera en què s'ha de fer a nivell formal i legal".
Ara, s'ha tornat a presentar la iniciativa per llicència, tal com va avançar aquesta setmana Diari de Girona. Aquesta va "lligada a uns estudis", va dir Salellas, que va afegir que ara l'Ajuntament estudiarà la proposta per veure si "pot anar endavant o no". Els impulsors, per la seva part, asseguren que compleixen amb totes les "normes estrictes", tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, per poder fer la sala al carrer Emili Grahit.
"Una ciutat més viva"
Salellas també va remarcar que "sempre" estarà "a favor que la ciutat estigui més viva". Per això, creu que seria una "bona notícia" que Girona tingués "concert, cultura, un espai d'oci on el jovent i el no jovent puguin anar a passar-hi la tarda, el vespre o la nit". De fet, aquesta és la intenció que des del primer dia han defensat els impulsors de la sala: ser un "espai cultural".
Sí que l'alcalde va deixar clar que tot això ha d'anar lligat a "unes mesures de seguretat, de mobilitat, de silenci, de no generació de sorolls i d'inconvenients en el veïnat", sigui quina sigui la zona on s'ubiqui aquesta sala. En la mateixa línia, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, va remarcar aquest dimarts en una entrevista a la ràdio municipal Girona FM que per fer una sala de concerts "l'entorn urbanístic ha d'acompanyar".
Geis no es va posicionar si era "partidària o no" d'una sala de concerts a la ciutat, ni tampoc si la ubicació que es planteja al carrer Emilia Grahit és la més ideal o no. Ara bé, quant el "tema sorolls", va indicar que "s'ha d'assegurar que els veïns han de poder descansar", perquè és un "dret fonamental". De fet, va deixar caure que "hi ha moltíssimes sentències respecte a això".
"Una visió d'edat"
També va exposar que la seguretat ha d'estar "garantida" i que no hi hagi "complicacions", com ara baralles. A part, va dir que s'ha de tenir en compte la música que hi hagi a la sala de concerts, perquè sigui "la indicada per un entorn més saludable i segura a la nit". "S'ha de buscar l'equilibri", va remarcar.
La vicealcaldessa també va deixar clar que un equipament així faria que "la gent jove no estigui a espais". Amb tot, creu que és una "visió d'edat", perquè quan una persona és gran "no vol una discoteca al costat", però quan un té fills "vol que no agafi el cotxe". Ho va comparar amb una presó: "tothom vol presons, però ningú la vol al costat de casa seva", va sentenciar.
