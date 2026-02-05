La Consellera de Drets Socials visita Salt per conèixer de primera mà els projectes A-Porta i les Cosidores
La titular del departament, Mònica Martínez, s’ha reunit amb l’equip de govern per compartir projectes socials presents i de futur per la Vila de Salt
La Consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez, ha visitat aquest dijous Salt per mantenir una reunió de treball amb l’equip de govern i conèixer projectes saltencs com són el col·lectiu de les Cosidores de Salt i el projecte A-Porta.
La titular del departament, acompanyada pel director dels serveis territorials a Girona, David Àlvarez, ha arribat a primera hora del matí a l’Ajuntament de Salt on, després de signar el llibre d’honor i rebre com a obsequi un llibre de l’evolució del municipi en imatges, ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, la primera tinent d’alcalde i regidora de Drets Socials i Servei a les Persones, Fanny Carabellido, així com les responsables tècniques municipals i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
L’equip de govern ha traslladat a la consellera la necessitat que el municipi tingui una mirada singular per part del departament per afrontar els reptes que té com a poble i continuar generant noves oportunitats per als saltencs i saltenques.
Després de la trobada, la conversa ha continuat en el passeig pel Barri Centre de Salt, on s’han visitat les dependències de Serveis Socials. La caminada ha culminat a l’Espai Gaudí, on els responsables dels projectes de les Cosidores de Salt i del projecte A-Porta, un programa comunitari que ha arrencat fa unes setmanes i que es fa de la mà de la CONFAVC, han pogut explicar com s’han gestat i implementat ambdues iniciatives comunitàries i d’empoderament ciutadà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte