Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mutilació genital femeninaRadars mòbilsXurreria Cort ReialLimitacions velocitat trensAnglèsComissaria Santa EugèniaCarles Puigdemont
instagramlinkedin

La Consellera de Drets Socials visita Salt per conèixer de primera mà els projectes A-Porta i les Cosidores

La titular del departament, Mònica Martínez, s’ha reunit amb l’equip de govern per compartir projectes socials presents i de futur per la Vila de Salt

La visita de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, a Salt

La visita de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, a Salt / Ajuntament de Salt

Redacció

Redacció

Salt

La Consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez, ha visitat aquest dijous Salt per mantenir una reunió de treball amb l’equip de govern i conèixer projectes saltencs com són el col·lectiu de les Cosidores de Salt i el projecte A-Porta.

La titular del departament, acompanyada pel director dels serveis territorials a Girona, David Àlvarez, ha arribat a primera hora del matí a l’Ajuntament de Salt on, després de signar el llibre d’honor i rebre com a obsequi un llibre de l’evolució del municipi en imatges, ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, la primera tinent d’alcalde i regidora de Drets Socials i Servei a les Persones, Fanny Carabellido, així com les responsables tècniques municipals i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

L’equip de govern ha traslladat a la consellera la necessitat que el municipi tingui una mirada singular per part del departament per afrontar els reptes que té com a poble i continuar generant noves oportunitats per als saltencs i saltenques.

Notícies relacionades

Després de la trobada, la conversa ha continuat en el passeig pel Barri Centre de Salt, on s’han visitat les dependències de Serveis Socials. La caminada ha culminat a l’Espai Gaudí, on els responsables dels projectes de les Cosidores de Salt i del projecte A-Porta, un programa comunitari que ha arrencat fa unes setmanes i que es fa de la mà de la CONFAVC, han pogut explicar com s’han gestat i implementat ambdues iniciatives comunitàries i d’empoderament ciutadà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents