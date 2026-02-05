Els Mossos encara no s'han instal·lat a la comissaria de Santa Eugènia de Girona després de quatre mesos
El conveni de col·laboració que han de signar l'Ajuntament i la Generalitat subratlla que hi ha d'haver el mateix nombre d'agents de la Policia Municipal i del cos autonòmic
La comissaria de Santa Eugènia de Girona, ubicada a l'antiga masia de Can Burrassó, es va posar en funcionament el passat 17 de setembre. Un parell de mesos abans s'havia anunciat que seria compartida entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra després que s'anunciés un conveni el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat i l'Ajuntament de Girona. Però han passat gairebé cinc mesos des que es va estrenar l'equipament i els agents dels Mossos encara no s'hi han instal·lat.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ja va denunciar aquest fet en el ple extraordinari per parlar de l'estat de la ciutat la setmana passada, i ho va tornar a fer aquest dimarts a la ràdio municipal Girona FM. Va criticar que la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va anar el setembre a presentar la comissaria, però que encara "no hi ha mossos". "Més enllà de venir-se a fer fotos" la vicealcaldessa espera que "compleixin amb el que han escrit".
De fet, també va mencionar que ja va ser una "mica crítica a nivell intern" dins el govern municipal, perquè hi ha un conveni que s'ha de complir. Aquest subratlla que hi ha d'haver el mateix nombre d'agents tant de la Policia Municipal com dels Mossos d'Esquadra i, de fet, just al costat de la porta d'entrada hi ha les plaques dels dos cossos policials. A la comissaria de Santa Eugènia s'ofereix el servei d'Oficina d'Atenció Ciutadana i s'atenen les denúncies dels veïns. Està oberta les 24 hores del dia i els set dies de la setmana.
"Dos incompliments"
Geis va remarcar que amb la nova comissaria es produeixen "dos incompliments". Un, per part del Departament d'Interior perquè encara no hi ha agents dels Mossos i la vicealcaldessa va deixar clar que "sempre" havia votat "a favor de l'increment" dels agents quan estava al Parlament.
L'altre "incompliment" es produeix perquè el Govern Espanyol no ha pagat els 800.000 euros acordats amb l'Ajuntament de Girona per tal de sufragar part del cost que han suposat les obres de la nova comissaria de Santa Eugènia. Geis va denunciar que això està "publicat al Butlletí Oficial de l'Estat", però que el pagament encara no s'ha fet efectiu tot i que es va incloure en els pressupostos generals de l’Estat del 2021 a través d’una esmena de Junts.
La vicealcaldessa va recordar que la construcció de la comissaria venia de "l'anterior mandat", amb Marta Madrenas com a alcaldessa. De fet, el febrer de l'any passat, la mateixa Madrenas, com a diputada de Junts, va defensar una Preposició no de llei perquè el Govern fes efectiu la transferència de 800.000 euros. Un any més tard, encara no s'ha fet.
Baixen els delictes
La posada en marxa de la nova comissaria ha servit perquè es reduïssin un 17,8% els delictes al barri de Santa Eugènia. "Les dades que s'estan fent públiques acrediten la importància que hi hagi aquesta comissaria", va ressaltar Geis. En concret, entre octubre i desembre de l'any passat es van registrar 199 delictes, mentre que en el mateix període de 2024 en van ser 242.
La reducció més significativa és en els delictes contra el patrimoni, que han baixat de 172 a 145 fets (un 15,7% menys). En aquest apartat destaquen les ocupacions lleus d'immobles, que han passat de 31 a dos, els danys lleus al patrimoni que s'han reduït un 57,9% (de 19 a 8), els robatoris amb violència o intimidació, que han baixat un 35,7% (de 14 a 9) i els furts lleus, que han passat de 30 a 22 (un 26,7 % menys). Per contra, han augmentat les estafes bancàries amb el robatori de les targetes de crèdit que han passat de 19 a 25.
Les dades facilitades per l'Ajuntament, també detallen que han baixat altres tipologies delictives, com els delictes contra la llibertat, com ara els assetjaments o les coaccions, que passen de 19 a cinc (un 73,7 % menys), els delictes contra la seguretat col·lectiva (de set a dos) o els delictes contra l'ordre públic (de sis a quatre).
