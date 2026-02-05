Girona Neta i Digna celebra l'assemblea fundacional
Va sorgir fa uns mesos per demanar un sistema de recollida de residus que funcioni
L'associació Girona Neta i Digna, que va sorgir fa uns mesos per demanar un sistema de recollida de residus que funcioni, va celebrar aquest dimecres l’assemblea fundacional de l’associació. Segons, expliquen en un comunicat, aquest és "un pas que formalitza i dona continuïtat a un moviment ciutadà que, des de la primavera passada, ha impulsat diverses accions en defensa d’una ciutat més neta, verda i cuidada".
L’assemblea va servir per constituir oficialment l’associació, aprovar els estatuts, elegir la primera Junta Directiva i exposar les línies generals de funcionament i objectius de l’entitat. El president és Jordi Tomàs, que fins ara ha estat la cara visible de l'associació.
Durant la sessió es va fer un repàs del recorregut del projecte, que va engegar a finals de maig de l'any passat amb una recollida de signatures impulsada per veïns del barri de Palau i que va aconseguir recollir gairebé 7.000 firmes que es van entregar a l’Ajuntament. El setembre també es van mobilitzar, juntament amb la plataforma El parc no es toca, per demanar una "ciutat més neta, verda i digna". A part, es va presentar una moció al ple municipal per reclamar la constitució d’un grup de seguiment ciutadà pel control de la neteja i la recollida de residus.
En l’assemblea també es va posar en relleu que Girona Neta i Digna s’ha "consolidat com un interlocutor ciutadà reconegut, amb una presència constant als mitjans de comunicació i en espais de diàleg amb l’administració". Els estatuts aprovats defineixen l’associació com una entitat sense ànim de lucre, oberta a la ciutadania, amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de vida, fer seguiment dels serveis públics de neteja, recollida de residus i manteniment de l’espai públic, i fomentar la participació, la transparència i la rendició de comptes. Els estatuts també doten l’associació de capacitat legal per emprendre accions administratives o legals en defensa dels seus fins.
