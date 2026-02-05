Junts defensa que els nous pisos de lloguer assequible exigeixin 10 anys d’empadronament a Girona
La formació vol garantir que els habitatges de Can Gibert del Pla vagin destinats prioritàriament als joves amb arrelament a la ciutat
Junts per Girona ha defensat que els nous habitatges de lloguer assequible que està construint l’Ajuntament de Girona vagin destinats prioritàriament als joves amb arrelament a la ciutat, amb l’objectiu de garantir que aquesta promoció pública compleixi realment la seva funció social.
Es tracta dels habitatges de protecció oficial que s’estan construint a Can Gibert del Pla, promoció impulsada directament pel consistori. Des de Junts per Girona, es considera imprescindible que aquests pisos serveixin per donar resposta a una de les principals emergències socials de la ciutat: la dificultat d’accés a l’habitatge, especialment per part dels joves gironins. En aquest sentit, el grup municipal exigirà que en les bases d’adjudicació s’hi incorpori un requisit mínim de 10 anys d’empadronament a Girona, com a criteri objectiu d’arrelament i vincle amb la ciutat.
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha remarcat que “aquests habitatges són fruit de l’esforç col·lectiu de la ciutat i han de revertir, de manera prioritària, en aquells joves que hi viuen, hi treballen i hi han construït el seu projecte de vida”. Geis ha afegit que “defensar criteris d’arrelament no és excloure ningú, sinó garantir justícia social, retorn públic i coherència amb l’objectiu per al qual es construeix habitatge assequible amb recursos municipals”.
La realitat social
Des de Junts per Girona es recorda que aquesta promoció s’emmarca en una política d’habitatge iniciada en el mandat anterior, amb una aposta clara per ampliar el parc públic de lloguer i posar el focus en els joves, un col·lectiu especialment castigat per l’augment dels preus i la precarietat laboral. “El que no podem permetre és que l’habitatge públic acabi desconnectat de la realitat social de Girona”, ha conclòs la vicealcaldessa. “L’arrelament ha de ser un criteri clau quan parlem de drets, però també de responsabilitat pública”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte