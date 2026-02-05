Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mutilació genital femeninaRadars mòbilsXurreria Cort ReialLimitacions velocitat trensAnglèsComissaria Santa EugèniaCarles Puigdemont
instagramlinkedin

Junts defensa que els nous pisos de lloguer assequible exigeixin 10 anys d’empadronament a Girona

La formació vol garantir que els habitatges de Can Gibert del Pla vagin destinats prioritàriament als joves amb arrelament a la ciutat

La col·locació de la primera pedra dels habitatges de Can Gibert, al febrer de l'any passat.

La col·locació de la primera pedra dels habitatges de Can Gibert, al febrer de l'any passat. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

Junts per Girona ha defensat que els nous habitatges de lloguer assequible que està construint l’Ajuntament de Girona vagin destinats prioritàriament als joves amb arrelament a la ciutat, amb l’objectiu de garantir que aquesta promoció pública compleixi realment la seva funció social.

Es tracta dels habitatges de protecció oficial que s’estan construint a Can Gibert del Pla, promoció impulsada directament pel consistori. Des de Junts per Girona, es considera imprescindible que aquests pisos serveixin per donar resposta a una de les principals emergències socials de la ciutat: la dificultat d’accés a l’habitatge, especialment per part dels joves gironins. En aquest sentit, el grup municipal exigirà que en les bases d’adjudicació s’hi incorpori un requisit mínim de 10 anys d’empadronament a Girona, com a criteri objectiu d’arrelament i vincle amb la ciutat.

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha remarcat que “aquests habitatges són fruit de l’esforç col·lectiu de la ciutat i han de revertir, de manera prioritària, en aquells joves que hi viuen, hi treballen i hi han construït el seu projecte de vida”. Geis ha afegit que “defensar criteris d’arrelament no és excloure ningú, sinó garantir justícia social, retorn públic i coherència amb l’objectiu per al qual es construeix habitatge assequible amb recursos municipals”.

Notícies relacionades

La realitat social

Des de Junts per Girona es recorda que aquesta promoció s’emmarca en una política d’habitatge iniciada en el mandat anterior, amb una aposta clara per ampliar el parc públic de lloguer i posar el focus en els joves, un col·lectiu especialment castigat per l’augment dels preus i la precarietat laboral. “El que no podem permetre és que l’habitatge públic acabi desconnectat de la realitat social de Girona”, ha conclòs la vicealcaldessa. “L’arrelament ha de ser un criteri clau quan parlem de drets, però també de responsabilitat pública”.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents