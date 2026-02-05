Junts insta el Govern a agilitar la construcció del nou CAP a l’Eixample de Girona
La diputada Maria Àngels Planas reclama que el Govern activi els tràmits i estableixi un calendari clar per a una necessitat "real, urgent i llargament ignorada"
El Parlament ha aprovat la proposta de Junts per accelerar la construcció del nou CAP al barri de l’Eixample de Girona, als terrenys que l’Ajuntament ja ha posat a disposició de la Generalitat. Segons el text defensat pel grup, l’objectiu és que durant el 2026 es pugui definir el projecte i licitar les obres. La diputada de Junts Maria Àngels Planas ha qualificat l’actuació de “necessitat real, urgent i llargament ignorada” i ha reclamat que el Govern “activi els tràmits, disposi dels recursos econòmics necessaris i estableixi un calendari clar” amb seguiment institucional.
En paral·lel, la formació assenyala que el departament de Salut i l’Ajuntament de Girona mantindran contactes i reunions periòdiques per fer seguiment del projecte. Junts emmarca la iniciativa en una reivindicació històrica del barri i defensa que l’Eixample és una de les zones amb més pressió assistencial de la ciutat. En aquest sentit, Planas sosté que el futur CAP Girona 5 ha de servir per reforçar l’atenció de proximitat i descongestionar altres centres sanitaris.
La diputada també ha posat l’accent en el perfil demogràfic del barri, i ha afirmat que el 17,4% dels residents tenen més de 65 anys, una proporció que situa per sobre de la mitjana de la ciutat.
