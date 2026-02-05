Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts insta el Govern a agilitar la construcció del nou CAP a l’Eixample de Girona

La diputada Maria Àngels Planas reclama que el Govern activi els tràmits i estableixi un calendari clar per a una necessitat "real, urgent i llargament ignorada"

La diputada Maria Àngels Planas

La diputada Maria Àngels Planas / DdG

Redacció

Redacció

Girona

El Parlament ha aprovat la proposta de Junts per accelerar la construcció del nou CAP al barri de l’Eixample de Girona, als terrenys que l’Ajuntament ja ha posat a disposició de la Generalitat. Segons el text defensat pel grup, l’objectiu és que durant el 2026 es pugui definir el projecte i licitar les obres. La diputada de Junts Maria Àngels Planas ha qualificat l’actuació de “necessitat real, urgent i llargament ignorada” i ha reclamat que el Govern “activi els tràmits, disposi dels recursos econòmics necessaris i estableixi un calendari clar” amb seguiment institucional.

En paral·lel, la formació assenyala que el departament de Salut i l’Ajuntament de Girona mantindran contactes i reunions periòdiques per fer seguiment del projecte. Junts emmarca la iniciativa en una reivindicació històrica del barri i defensa que l’Eixample és una de les zones amb més pressió assistencial de la ciutat. En aquest sentit, Planas sosté que el futur CAP Girona 5 ha de servir per reforçar l’atenció de proximitat i descongestionar altres centres sanitaris.

La diputada també ha posat l’accent en el perfil demogràfic del barri, i ha afirmat que el 17,4% dels residents tenen més de 65 anys, una proporció que situa per sobre de la mitjana de la ciutat.

TEMES

