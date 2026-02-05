Jutgen un acusat per agredir sexualment, maltractar i humiliar la parella a Salt
La fiscalia sosté que el processat examinava els genitals de la víctima per comprovar si havia tingut relacions sexuals amb altres homes
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 21 anys de presó per agredir sexualment, maltractar i humiliar la parella a Salt. La fiscalia descriu diversos episodis de violència entre l'agost del 2022 i l'octubre del 2023 i sosté que el processat colpejava la víctima, l'insultava i li examinava els genitals per comprovar si havia tingut relacions sexuals amb altres homes. També exposa que la va picar quan estava embarassada i que li infringia un tracte "degradant i humiliant". L'acusat nega els fets i diu que "mai" la va colpejar. La defensa demana l'absolució. La víctima no s'ha presentat al judici i el tribunal ha acordat llegir la declaració que va fer al jutjat quan va demanar l'ordre d'allunyament.
L'acusat i la víctima van ser parella al llarg d'uns quatre anys i tenen una filla en comú. La fiscalia exposa que vivien com a ocupes en un pis de Salt i sosté que, almenys des de l'agost del 2022 i fins que la relació va acabar l'octubre del mateix any, el processat va sotmetre la dona a maltractaments físics, humiliacions, amenaces, agressions sexuals i tracte degradant.
L'escrit d'acusació de la fiscalia recull dos episodis durant els quals l'acusat va actuar "amb la intenció d'humiliar i degradar la seva parella" i, després d'insultar-la, li va examinar els genitals, arribant a introduir-li un dit, acusant-la d'haver mantingut relacions sexuals amb altres homes i ser-li infidel.
Segons l'acusació pública, en una de les ocasions l'acusat va agafar la víctima pel cap i la va colpejar contra un vidre del bany i la pica del lavabo mentre l'amenaçava dient-li que la mataria. La fiscalia recull fins a quatre episodis de maltractaments amb pallisses i insults.
La víctima no s'ha presentat al judici i el tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona ha acordat llegir la declaració que va fer al jutjat d'instrucció, quan va sol·licitar l'ordre de protecció. Aleshores, la dona va explicar que va arribar a anar al metge perquè l'acusat li va clavar un cop a la panxa quan estava embarassada.
L'acusat ha respost només a les preguntes de la seva advocada, Natàlia Frigola, i ha negat tots els fets. Segons ha declarat al judici, la relació "prometia molt" en un principi, però es va anar degradant amb el temps, fins que les discussions es van convertir en habituals, sobretot quan tots dos consumien alcohol i cocaïna. Tot i això, ha dit que les disputes només eren verbals i ha negat que la colpegés. També ha dit que "mai" van tenir relacions sexuals no consentides.
La relació va acabar l'octubre del 2022, quan la víctima va interposar la denúncia després d'una discussió. Una veïna ha explicat al judici que es va trobar la noia al carrer plorant i li va dir que l'acusat l'havia colpejat. Llavors, van avisar els Mossos d'Esquadra. La víctima va anar a un centre mèdic on la van assistir per edemes i contusions a la cara, al genoll i al braç.
L'acusat diu que la víctima es va "enfadar molt" quan va saber que ell havia començat una altra relació de parella i al·lega que la dona es va "convertir en addicta a les drogues" i solia estar pel carrer. La defensa argumenta que es podia haver fet aquestes lesions per una caiguda o alguna altra trifulga per afers de drogues.
La fiscalia l'acusa d'un delicte de violació, un delicte d'agressió sexual, quatre delictes de maltractament, un delicte d'amenaces i un delicte contra la integritat moral i sol·licita una pena de 21 anys de presó. També vol que indemnitzi la víctima amb 12.850 euros pel dany moral i per les lesions patides. La defensa demana l'absolució.
El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
