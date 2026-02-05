Les obres d'ampliació de l'actual Trueta encaren la recta final
El nou edifici, que inclourà un increment de quiròfans i el nou centre de dia de l'Institut Català d'Oncologia, es preveu que estigui enllestit per Setmana Santa
El projecte d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic i de l’hospital de dia oncològic de l'actual hospital Josep Trueta de Girona ja comença a veure la llum. Des de fa mesos que el centre sanitari està canviant de fesonomia, amb la incorporació d'un nou edifici que s'està construint a la part propera al riu, a tocar l'heliport.
Segons fonts del Trueta consultades per aquest diari, actualment s’estan completant els sis quiròfans situats a la segona planta del nou edifici, i l’Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), situat en el mateix nou edifici a la planta baixa. S’estima que l’entrega de l’obra sigui a finals del primer trimestre de 2026. Tot i això, apunten que "els terminis queden condicionats a l’evolució de les obres". Un cop feta l'entrega de l'obra, també caldrà "organitzar la gestió interna per iniciar l'activitat.
En la mateixa línia, es de l'ICO asseguren que les obres avancen "a bon ritme" i per Setmana Santa es preveu començar a fer el trasllat al nou edifici.
Inversió de 15 milions d'euros
A l'espera que el futur Campus de Salut amb el nou Trueta sigui una realitat, el projecte de reforma de l'actual hospital és una de les inversions més destacades dels últims anys per part del Govern català. Els treballs d'obra del projecte d'ampliació del bloc quirúrgic es van adjudicar el juliol de 2022–en un segon procés de licitació- a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Acciona Construcción SA i Copcisa SA, per valor de més de 14,6 milions d'euros.
Aquesta ampliació permetrà augmentar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual i es disposarà de quiròfans més actualitzats tecnològicament. Les obres van començar l’octubre del 2022 amb la previsió de guanyar 4.000 metres quadrats més d’espai distribuïts en tres plantes, gràcies a la construcció d’aquest edifici nou que connectarà amb l’edifici actual. A la segona planta, hi aniran sis quiròfans nous, que estaran connectats amb els de l’actual bloc quirúrgic. Es passarà dels 11 quiròfans actuals a 16, ja que es requereix un increment dels espais de suport dintre de l’àmbit existent.
Per la seva banda, l’hospital de dia oncohematològic de l’ICO augmentarà la seva capacitat assistencial, ja que passarà dels 25 espais de tractament que té actualment a 40, i arribarà a una superfície construïda d’uns 885 metres quadrats.
Les obres han obligat a reubicar pacients de l'ICO que rebien tractament a l'hospital de dia a altres espais, com ara el Trueta o el Santa Caterina. A més, el projecte s’ha anat desenvolupant per fases perquè es puguésmantenir l’activitat assistencial a l’actual bloc quirúrgic amb la menor afectació possible.
Segons han reiterat en diverses ocasions el Departament de Salut, sindicats i sanitaris, es tracta d'una una obra "molt necessària" que permetrà "incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual". L'objectiu és cobrir tant les necessitats cada vegada majors d'activitat quirúrgica oncològica i d'alta tecnologia, com també complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica.
