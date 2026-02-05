Quart impulsa la participació infantil amb un consell que decidirà sobre 2.000 euros del pressupost
Els infants escolliran entre propostes presentades per les diferents regidories l'actuació que es portarà a terme amb el pressupost del 2026
L'Ajuntament de Quart posa en marxa el Consell d'Infants de Quart, dotant, per primera vegada, aquest òrgan de participació infantil, iniciat durant el curs escolar 2024/25, de capacitat de decisió. En concret, els infants disposen de 2.000 euros del pressupost municipal del 2026 per executar una actuació de millora al municipi.
Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la participació activa de la infància en el desenvolupament de Quart i establir un vincle directe entre els més joves i l'Ajuntament. La creació del Consell d'Infants sorgeix de l'interès del consistori de crear un espai de representació infantil que permeti introduir la perspectiva de l'infant en la política local.
L'alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha afirmat que "amb el Consell d'Infants fem un pas endavant per escoltar els més joves i donar-los un paper actiu en la presa de decisions municipals". Amb la creació d'aquest nou òrgan de participació, l'Ajuntament de Quart reforça el seu compromís amb la inclusió i la participació dels veïns i veïnes del municipi, incorporant-hi la veu dels infants en la presa de decisions locals.
Composició i funcionament
El Consell d'Infants de Quart està format per alumnat de 5è i 6è de primària escolaritzat al municipi de Quart. Es va convidar a participar-hi les dues escoles del municipi, Escola Santa Margarida i Escola Nou de Quart. En aquesta edició, i després que l'Escola Santa Margarida declinés la invitació a formar-ne part, l'Escola Nou de Quart ha participat en la constitució del Consell, que està integrat per nou alumnes de 5è i 6è de primària d'aquest centre, escollits democràticament per l'alumnat dels mateixos cursos.
Els consellers i conselleres es reuniran mensualment, acompanyats d'educadores i persones dinamitzadores, amb l'objectiu d'escoltar les seves opinions i inquietuds i fer-les arribar al consistori. Entre les funcions principals d'aquest òrgan hi ha la d'escollir l'actuació municipal a la qual es destinaran els 2.000 euros, a partir de les propostes presentades per les diferents regidories.
Les primeres passes per a la constitució d'aquest òrgan ja s'han dut a terme. El passat 23 de gener es va celebrar una primera trobada amb l'alumnat de les dues classes de 5è i la classe de 6è de primària, amb l'objectiu de presentar el projecte i introduir-los en el funcionament de la participació ciutadana.
Posteriorment, el dimarts 3 de febrer, es va dur a terme una segona trobada amb els nou representants escollits. Entre la primera i la segona sessió, l'alumnat de les tres classes va elegir els seus representants, prioritzant infants participatius i compromesos amb el projecte.
En aquesta segona trobada, cada conseller i consellera va dissenyar un logotip per al Consell d'Infants de Quart, i van escollir els tres que més els van agradar. Les pròximes setmanes els i les representants mostraran aquests tres logotips a les seves classes, i serà el conjunt de l'alumnat qui escollirà el logotip definitiu.
Pròximes passes
La propera sessió tindrà lloc el mes de març, moment en què es presentaran les propostes de les diverses regidories municipals, les quals serviran com a punt de partida perquè el Consell d'Infants decideixi l'actuació que voldrà executar.
Durant el curs escolar 2024/25 ja es van iniciar les primeres accions del Consell d'Infants amb la realització del Taller de Participació Ciutadana i Democràcia, adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària de les dues escoles del municipi. Aquesta sessió, de caràcter pràctic i aplicat, va posar en relleu experiències de processos participatius i bones pràctiques. A més, l'alumnat també va poder participar en la fase de proposta del procés de Pressupostos Participatius del municipi de Quart.
