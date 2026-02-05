Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reparen una part del paviment del Cementiri Nou de Girona

L’actuació millorarà dues zones de l’equipament sense afectar el servei funerari

Una imatge dels treballs.

Una imatge dels treballs. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

L’Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana les obres de reparació d’una part del paviment del Cementiri Nou. L’actuació té com a objectiu millorar l’estat del ferm en dues zones concretes on el terra ha patit una degradació significativa. Es preveu que les obres, que realitza l'empresa Salvador Serra SA per 16.516,50 euros, s'allarguin durant un mes, tot i que es treballarà per finalitzar-la abans sempre que sigui possible.

El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha destacat que l'actuació "permet millorar la seguretat i la durabilitat del paviment en un espai sensible com és el Cementiri Nou". A part, garanteix "unes millors condicions tant per a les persones usuàries com per als serveis municipals que hi treballen".

Els treballs consisteixen a tallar l’asfalt malmès i enderrocar-lo, sanejar la base i, finalment, crear una nova capa de formigó i col·locar el nou paviment asfàltic. També se segellaran les juntes entre el nou asfalt i el paviment existent del voltant per tal que quedi tot ben compactat. L’execució de l’obra no afectarà el servei funerari, excepte en algun moment puntual. En aquests casos, ja està prevista la corresponent coordinació amb la brigada municipal de cementiris per minimitzar qualsevol molèstia.

