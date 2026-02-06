Els pensionistes de Girona reclamen blindar les pensions públiques
Una assembla "marca l’inici d’una ofensiva política i social per defensar el sistema públic de pensions davant les amenaces de retallades, opacitat comptable i privatització encoberta"
La Plataforma de Pensionistes de Girona ha acordat impulsar una ofensiva municipal per exigir l’auditoria real de la Seguretat Social i blindar les pensions públiques en una assemblea que es va celebrar aquest dijous al vespre al Centre Cívic de Sant Narcís. En un comunicat, la plataforma va assegurar que va ser una "trobada clau que marca l’inici d’una ofensiva política i social per defensar el sistema públic de pensions davant les amenaces de retallades, opacitat comptable i privatització encoberta".
En aquesta assemblea també es va consensuar presentar una moció en el ple municipal de l'Ajuntament de Girona. No està a l'ordre del dia del ple del pròxim dilluns, per la qual cosa s'haurà de presentar més endavant. En tot cas, volen que aquesta moció sigui replicada a altres ajuntaments i traslladada posteriorment als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat. L’eix central de la iniciativa és exigir el compliment efectiu de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, que preveu una auditoria pública dels comptes de la Seguretat Social per aclarir dècades de càrregues impròpies del sistema que han estat utilitzades per justificar falsos dèficits.
Els pensionistes denuncien que, tot i l’existència de la llei, l’auditoria continua sense aplicar-se amb transparència, mentre es manté un relat alarmista sobre la suposada insostenibilitat del sistema públic. “Sense auditoria no hi ha veritat, i sense veritat no hi ha justícia social”, van assenyalar diverses intervencions durant el debat.
Reivindicacions clares
L’assemblea també va abordar un ampli paquet de reivindicacions històriques del moviment pensionista. Entre les més destacades, es va insistir en la necessitat de blindar constitucionalment la revaloració anual de les pensions segons l’IPC real, per evitar que tornin a ser moneda de canvi en futures crisis o pactes pressupostaris.
Es va debatre amb força sobre el futur de les pensions públiques davant l’expansió dels plans de pensions d’empresa, denunciant que aquests mecanismes afavoreixen la privatització del sistema i reclamant que, si existeixen aportacions empresarials, aquestes cotitzin íntegrament a la Seguretat Social.
Altres punts centrals van ser l’exigència d’eliminar definitivament l’escletxa de gènere en les pensions, l’equiparació de la pensió mínima al Salari Mínim Interprofessional, la depuració de les despeses impropis del sistema i la supressió de penalitzacions als pensionistes amb més de 40 anys cotitzats que han hagut d’anticipar la jubilació per causes alienes a la seva voluntat.
Rebuig a la deriva militarista
L’assemblea no va defugir el context internacional. Es va expressar una condemna explícita al genocidi del poble palestí a Gaza, així com a la cronificació de la guerra d’Ucraïna i d’altres conflictes armats arreu del món. En aquest sentit, els pensionistes van mostrar un rebuig frontal a la proposta dels Estats Units perquè els països de l’OTAN incrementin la despesa militar fins al 5% del PIB.
Els assistents van denunciar que mentre es demanen sacrificis socials a la ciutadania, es destinen milers de milions a armament, seguint les directrius de Donald Trump i les polítiques imperialistes nord-americanes, amb la complicitat d’una Unió Europea cada cop més allunyada dels valors socials que proclama.
Mobilització
Durant el mes vinent es preveuen mobilitzacions conjuntes convocades per la Marea Pensionista i la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), a les quals la Plataforma de Girona ja ha anunciat que s’hi sumarà activament.
A l’assemblea hi van assistir la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament, Gemma Martínez, així com representants sindicals de la UGT de les comarques gironines, que van expressar el seu suport a les reivindicacions plantejades. La trobada va concloure amb un missatge contundent: les pensions no són una despesa, són un dret conquerit, i la seva defensa passa per la mobilització sostinguda, la pressió institucional i la desobediència cívica davant qualsevol intent de retallar-les o privatitzar-les.
