Els veïns de la Massana de Salt reclamen que el futur local municipal no sigui "moneda de canvi política"
L’Associació de Veïns lamenta que el debat sobre la compra d’un espai s’hagi ajornat fins al ple de febrer i demana una solució definitiva
Els veïns del barri de la Massana de Salt han tornat a posar sobre la taula la reivindicació d'un local municipal al barri i reclamen que aquesta demanda no es converteixi en una "moneda de canvi política". L'Associació de Veïns retreu que, en l'últim ple de l'Ajuntament, la petició del PSC-Salt d'incloure en la negociació dels pressupostos municipals la compra d'un local municipal a la Massana quedés ajornada fins al pròxim ple del mes de febrer.
Des de l'entitat veïnal es pregunten si aquest ajornament respon a una manca de voluntat política del govern actual, format per ERC i Junts, per donar una resposta definitiva a una necessitat que consideren bàsica i històrica. Recorden que la Massana és un dels barris més poblats del municipi i que, malgrat això, "ha estat sistemàticament oblidat" pels diferents governs que han passat pel consistori.
L'Associació de Veïns qüestiona si és legítim que una demanda veïnal de fa anys es converteixi en una eina de negociació política i si cal esperar que avancin els pressupostos perquè també ho facin els drets i les necessitats del barri. Segons expressen, la situació transmet la sensació que la Massana "importa poc" als qui governen, tot i que mantenen l'esperança que el bloqueig es desencalli.
El president de l'Associació de Veïns, Miquel Castillo, subratlla que es tracta d'una reivindicació de llarg recorregut. "És una cosa que demanem fa molts anys", assegura. Castillo remarca que el futur espai hauria de ser per a l'ús del teixit associatiu del barri: "No demanem que sigui exclusivament per l'associació; hi ha diferents associacions que es podrien aprofitar de l'equipament".
L'Ajuntament de Salt ja va explicar que no disposa d'equipaments municipals a la zona i que havia ofert a l'entitat fer ús de l'espai municipal del carrer Doctor Ferran, una proposta que l'associació va rebutjar perquè "no està pròpiament a la Massana", tot i trobar-se a l'altra banda de Països Catalans El consistori també va apuntar que amb el desenvolupament del sector Sud s'hi preveuen equipaments, però que tampoc serien dins l'àmbit concret del barri. L'Ajuntament va assegurar que continuava treballant en la definició del mapa d'espais cívics del municipi, on una de les possibilitats era que un d'aquests espais fos a la Massana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals