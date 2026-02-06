Fugen d'un control a l’AP-7 i els aturen després d'una persecució de 50 quilòmetres a Aiguaviva
Els Mossos detenen el conductor per conducció temerària i, en descobrir que la copilot intentava suplantar una identitat, constaten que tenia cinc ordres judicials vigents
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 44 anys i una dona de 27 després que fugissin d’un control a l’AP-7 a l’altura de Llinars del Vallès. El vehicle va ser interceptat després d'una persecució de 50 quilòmetres per agents de trànsit de Girona a Aiguaviva. La dona es va identificar amb un DNI que no era seu i li constaven cinc ordres judicials de detenció vigents.
Els fets van passar el 30 de gener poc després de les quatre de la tarda a l’àrea de servei de Llinars del Vallès, quan una patrulla de paisà de la comissaria de Granollers va detectar un vehicle que, en veure el control policial, va canviar de direcció. Els agents van indicar de manera clara al conductor que s’aturés, però en lloc de fer-ho va emprendre la fugida en sentit Girona.
Durant la persecució, el conductor va fer conducció temerària, posant en risc la resta d’usuaris de la via. Després d’uns 50 quilòmetres, el vehicle va agafar la sortida 71 i va abandonar l’autopista a Aiguaviva, on una patrulla de trànsit dels Mossos de Girona va aconseguir aturar-lo, informa el cos policial.
En l’escorcoll del cotxe, els agents hi van localitzar 18 peces de roba amb l’etiqueta posada i, segons la nota policial, els dos ocupants no van poder acreditar que les haguessin comprat. El conductor va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària.
DNI que no era seu i cinc ordres
En el moment de la identificació, la dona que anava de copilot va mostrar als agents la foto d’un DNI. Tot i que la imatge s’assemblava a ella, els policies van detectar discrepàncies: van adonar-se que a la foto la dona tenia una piga i, en canvi, la dona que tenien davant no la tenia.
Després de les comprovacions, van concloure que s’havia acreditat amb una identitat falsa. Amb les dades reals, li constaven cinc ordres judicials de detenció vigents.
L’home va quedar en llibertat després de declarar en seu policial, mentre que la dona va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.
