El govern de Salt pacta amb el PSC els requisits per comprar del local al barri de la Maçana
L’entesa per als plecs era una premissa per a l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals de l’any 2026
El govern municipal de l’Ajuntament de Sal (ERC i Junts) ha arribat a un acord amb el grup municipal del PSC per als requisits que haurà de complir el local que adquirirà el consistori al barri de la Maçana. Les negociacions entre les tres formacions polítiques han permès tancar el plec de condicions que servirà de base per al procés de licitació que s’obrirà en les properes setmanes, un cop la junta de govern ho validi.
L’acord estableix que els locals que optin a la licitació siguin de més de 100 metres quadrats i tinguin un cost màxim d’adquisició de 150.000 euros. La partida pressupostària del 2026 preveu una partida de 45.000 euros més que garanteixi poder equipar i posar en funcionament el local. En la negociació feta, s’estableix que s’hi situarà el servei de Promoció Econòmica, ja que s’ha tingut en compte el creixement que suposarà per al municipi de Salt el desenvolupament del sector Sud i l’arribada del nou Campus de Salut, que convertiran el barri de la Maçana en una nova centralitat per al municipi. El nou espai també està previst que pugui servir com a punt de trobada per a entitats del barri o del municipi i estarà situat entre els carrers Francesc Macià en el tram entre Guilleries i passeig Folch i Torres o en el carrer Guilleries entre els carrers Doctor Ferran i Ramón y Cajal, segons s’establirà en aquest concurs obert que es convocarà des de l’Ajuntament de Salt perquè els propietaris del sector puguin presentar-hi els locals que hi tinguin.
L’existència d’un acord en el plec de clàusules de compra d’un local al barri de la Maçana era un dels compromisos entre el govern municipal i el PSC per aprovar definitivament els pressupostos del 2026. Una circumstància que es preveu que pugui passar en el ple municipal dilluns un cop s’ha tancat l’acord per aquest plec de clàusules. En el ple de gener el punt per aprovar el pressupost es va treure de l'ordre del dia perquè l'equip de govern, que està en minoria, encara no arribat a un acord amb el PSC.
Un altre dels acords establerts amb el PSC per a l’aprovació dels pressupostos va ser la modificació de l’ordenança general perquè hi reflecteixi que només es podran beneficiar de bonificacions fiscals aquells ciutadans que no tinguin deutes amb el consistori. Una modificació que també es portarà al ple de dilluns que ve, un cop els tècnics municipals han pogut completar l’expedient per introduir-hi aquest aspecte.
"La nova centralitat de Salt"
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, subratlla que l’acord per fer efectiva la compra d’un local al barri de la Maçana “permetrà traslladar equipaments municipals com els de Promoció de la Ciutat cap a un espai que, amb el desenvolupament del sector Sud, es convertirà en la nova centralitat de Salt”. En aquest sentit, l’alcaldessa assenyala que “era un dels acords subscrits amb el PSC per tirar endavant els pressupostos i ara ja es donen les condicions perquè es faci efectiva l’aprovació el pròxim dilluns”.
“Un cop més, com a govern municipal demostrem capacitat de diàleg amb els grups a l’oposició sabent consensuar aquells projectes que suposen un benefici per Salt i els seus veïns i veïnes i més si així garantim l’aprovació del pressupost 2026, una eina bàsica per continuar garantint capacitat d’inversió i seguir generant noves oportunitats per al municipi amb nous projectes i noves inversions”, ha reblat l’actual alcaldessa.
Des del grup municipal del PSC, el seu portaveu, Joan Martín, ha destacat que “aquest acord permet desencallar una reivindicació llargament reclamada pels veïns i veïnes del barri de la Maçana, que fa anys que demanen disposar d’un equipament municipal de proximitat que doni resposta a les necessitats del barri i reforci els serveis públics”.
Martín ha subratllat que “el PSC ha condicionat la seva abstenció als pressupostos a acords concrets i útils per a la ciutadania, i avui podem dir que aquest local no és un anunci, sinó un compromís amb criteris clars, una ubicació definida i un calendari d’execució”. En aquest sentit, ha remarcat que “la Maçana necessita fets, no promeses, i aquest pas és una bona notícia per al barri i per al conjunt del municipi”.
Pel que fa a la modificació de l’ordenança general, el portaveu socialista ha estat clar: “defensem una fiscalitat justa, però també responsable. Les bonificacions fiscals han d’anar destinades a qui compleix amb les seves obligacions. No pagar impostos o multes no pot sortir gratis, perquè això perjudica els veïns i veïnes que sí compleixen”.
Finalment, Martín ha afirmat que “aquest acord demostra que, quan hi ha voluntat de diàleg i de posar els interessos del municipi per davant del partidisme, es poden assolir avenços reals. El PSC continuarà exercint una oposició exigent, però útil, vetllant perquè els acords assolits es compleixin”.
