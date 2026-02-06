L’Ajuntament de Girona inverteix prop de 200.000 euros en el manteniment de l’asfalt dels carrers de la ciutat
L’objectiu és actuar de manera àgil en la reparació de sots i parts inestables per millorar la seguretat i l’estat de la via pública
L’Ajuntament de Girona invertirà 200.000 euros en el manteniment correctiu de l’asfalt dels carrers de la ciutat per un període de dos anys. L’objectiu és arreglar aquells desperfectes que es vagin detectant durant el dia a dia, a través de les revisions o dels avisos que emet la ciutadania, per tal de garantir la seguretat viària i el bon estat del sistema viari municipal.
“Aquest contracte ens permet actuar de manera ràpida i eficient davant les incidències més habituals de l’asfalt, millorant la seguretat viària i la qualitat de l’espai públic. El manteniment preventiu i correctiu és clau per allargar la vida útil del paviment i evitar actuacions més costoses en el futur”, ha destacat el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez Ferrer.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa OSG Serveis Grup SLU per un import màxim de 199.999,24 euros (IVA inclòs), per un període de dos anys, amb possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim total de quatre anys. Es preveu que el contracte comenci a executar-se a partir de l’1 de març, un cop formalitzat.
Concretament, els treballs inclouen la reparació de sots i parts inestables, així com els anellats de les tapes de registre en vies municipals que tinguin un paviment d’aglomerat asfàltic. Aquestes actuacions corresponen a les intervencions més urgents de manteniment dels carrers.
L’execució dels treballs s’activarà mitjançant avisos emesos per l’Ajuntament, que es traslladaran a l’empresa segons les necessitats detectades a la via pública. D’aquesta manera es podrà actuar de manera àgil en la reparació de desperfectes en els carrers. Aquesta actuació s’emmarca en les polítiques municipals de manteniment i millora de l’espai públic, amb la voluntat de garantir unes vies urbanes més segures i en bon estat per a tota la ciutadania.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals