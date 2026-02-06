Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
Operaris de la brigada municipal van treballar ahir per solucionar el problema i els fanals ja tornen a il·luminar
Els ocupes del número 13-15 de la ronda Ferran Puig de Girona continuen fent anar de corcoll als veïns de la zona. Fa més d'un mes que van punxar l'electricitat de la via pública i, a causa d'això, tant aquesta via com el carrer Sèquia estaven a les fosques durant la nit. L'Ajuntament, però, ja ha solucionat els problemes, amb diferents operaris que hi van treballar aquest dijous matí i van tallar els cables amb els quals els ocupen punxaven l'electricitat. De fet, des del carrer eren ben visibles els cables que sortien de l'edifici ocupat fins a un fanal.
El passat 22 de gener els veïns van presentar una sol·licitud a l'Ajuntament en la qual explicaven que "tots els fanals" de la ronda Ferran Puig estaven "sense llum des d'abans de Nadal". No en funcionava "ni un" i l'única llum que hi havia el carrer era la que provenia dels "locals comercials". Ara, s'ha connectat un cable que va des del viaducte a un dels fanals, que abans no hi era, i els operaris de la brigada municipal van supervisar aquest dijous matí que l'electricitat hagués tornat als diferents fanals.
En el bloc de pisos s'han fet diferents dispositius antifrau per tallar serveis d'electricitat i aigua, en actuacions prèvies a diversos desallotjaments que s'han produït en els últims mesos. No han estat desallotjaments de l'edifici sencer, només de certs habitatges, el que ha provocat sempre que els desallotjats tornessin a ocupar els pisos i es connectessin, de nou, a l'electricitat de forma irregular.
Moltes queixes
Les queixes veïnals pels ocupes d'aquest edifici de la ronda Ferran Puig són recurrents. Durant l'estiu, els residents al bloc del costat es van queixar de música fins a altes hores de la matinada o de sorolls constants que impedien el seu descans. Fins i tot, van explicar que havien rebut algunes amenaces per part dels ocupes, i dos inquilins que estaven de lloguer al bloc del costat van assegurar que marxarien perquè la situació era insostenible i que altres també s'ho estaven plantejant.
Tot això, perquè, segons van explicar, rebien "amenaces i persecucions". Van detallar que els ocupes intentaven "forçar la porta" o que "trucaven els timbres de matinada", i els increpaven per haver trucat a la policia. Per tots aquests motius, els veïns asseguraven "tenir por".
Això, però, no va acabar aquí. A principis de desembre de l'any passat, els veïns també van posar diferents denúncies i demanar responsabilitats per unes aigües fecals que sortien per una canalització i anaven a parar al pati interior, el que provocava una pudor "insuportable". A mitjan desembre es va solucionar després que l'Ajuntament hagués fet una inspecció a l'edifici.
Ocupat des de 2024
El bloc del nombre 13-15 de la ronda de Ferran Puig va ser ocupat a finals de juliol de 2024 per diverses famílies, algunes de les quals amb menors. Els pisos van quedar buits després que la revisió del Pla General realitzada el 2002 detallés que l’edifici havia d’anar a terra, amb l'objectiu que hi hagués espais de respir al voltant de diferents punts del costat de la via del tren. Abans hi havia famílies que residien als pisos i dos comerços als baixos (un restaurant xinès i una botiga d’electrodomèstics).
Amb el temps, s’ha anat deteriorant i s'haurà d'enderrocar, però encara no hi ha una data fixada. Això ja va passar el 2016 amb un edifici que es va tirar a terra a l’encreuament entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia. L'altre edifici de Tomàs Mieres que també va causar polèmica perquè estava ocupat també es va desallotjar l'octubre de l'any passat i està tapiat perquè no hi tornin a entrar. No s'havia de tardar massa a enderrocar-lo, però quatre mesos més tard les actuacions encara no han començat les actuacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals