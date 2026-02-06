Un primer tast de la UdG: "Ara ens toca decidir"
La jornada de portes obertes reuneix alumnat de més d’un centenar d’instituts, amb visites guiades, sessions informatives i contacte directe amb estudiants i professorat
Triar què vols ser de gran no és fàcil quan tens disset anys i milers de possibilitats al davant. Aquest divendres, més de 6.000 estudiants de batxillerat han arribat als campus de la Universitat de Girona amb la mateixa pregunta al cap. Entre sessions informatives, visites guiades i converses amb professors i estudiants, han intentat trobar alguna pista. O, com a mínim, reduir l’angoixa de la decisió.
Judit Roca, de Palamós, camina amb el seu grup darrere d’una guia i explica que volia veure la universitat “en directe” abans de triar. Fran Romero, de Figueres, per la seva banda, admet que ve amb dubtes i que la jornada li serveix sobretot per començar a descartar opcions. I Roger Ortega, de Banyoles, posa paraules al que es respira a l’ambient: "Ara ens toca decidir què volem fer".
L’escena es repeteix durant tot el matí. Grups nombrosos entren i surten d’aules, s’aturen davant dels plànols dels campus i consulten horaris al mòbil. No hi ha famílies: avui és una jornada pensada per a instituts. En total, la UdG rep alumnat procedent de més d’un centenar de centres educatius de les comarques gironines, però també del Maresme, Osona i altres comarques de Barcelona i Tarragona.
Visites guiades
Un dels fils conductors de la jornada són les visites guiades, que no les fan professors ni personal administratiu, sinó estudiants de la mateixa universitat. Sergi Guiu cursa la doble titulació de Biologia i Ciències Ambientals i aquest divendres s'ha convertit en guia turístic del seu propi campus. "Està molt bé poder explicar-los com és la universitat des de dins", diu mentre fa una pausa entre visita i visita. Per a ell, la clau és que els futurs estudiants no escolten un discurs oficial, sinó experiències de primera mà: com són les aules de veritat, quins serveis funcionen millor, com van les pràctiques, els horaris reals o fins i tot on val més la pena estudiar a la biblioteca. "Ara mateix ja porto dues visites guiades", explica, just abans que el següent grup el reclami des del vestíbul.
Mentrestant, els futurs universitaris es reparteixen entre prop d’un centenar de sessions informatives als diferents campus. Professors i personal dels centres expliquen com funcionen els graus, quines assignatures tenen i quines sortides professionals ofereixen. De cara al curs 2026-2027, la UdG ofereix 54 graus i 17 dobles titulacions. Les sessions de l’Escola Politècnica Superior i de les facultats d’Educació i Psicologia, Medicina i Infermeria concentren bona part de l’interès, tot i que l’afluència és constant arreu. Les dobles titulacions, un any més, desperten una atenció especial.
La presentació
El rector de la UdG, Josep Calbó, valora la jornada com “molt positiva” i recorda que avui la universitat “es presenta als futurs estudiants”. Subratlla que no només s’explica l’oferta acadèmica, sinó també “tota la vida al voltant dels estudis”, com les pràctiques, el voluntariat o la participació en associacions. També destaca que l’interès arriba d’arreu del territori i que això reforça l’atractiu de la UdG, en un moment de pic demogràfic entre els joves en edat d’accedir a la universitat.
Per facilitar els desplaçaments, la UdG posa en marxa autobusos llançadora gratuïts que connecten els diferents campus i permeten assistir a sessions en facultats diverses. Dos autobusos també uneixen Girona amb Salt, on l’ERAM i l’EUSES participen en la jornada. Els vehicles van i venen durant tot el matí, i fan possible que molts estudiants aprofitin el dia per ampliar el ventall i conèixer més d’una opció. Des de la universitat insisteixen que el contacte presencial és clau. Tot i que la informació és accessible en línia, “venir aquí, veure els espais i parlar amb professors i estudiants” ajuda a prendre decisions, defensa el rector, que recorda que la UdG repetirà l’experiència el pròxim 9 de maig amb una jornada adreçada a famílies i públic en general.
