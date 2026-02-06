El PSC de Salt insta l’Ajuntament a garantir l’accés per Marquès de Camps
Els socialistes porten la proposta al ple de dilluns i defensen que el nou accés de Francesc Macià sigui compatible amb l’entrada actual per evitar col·lapses
El PSC de Salt portarà al ple de dilluns una moció per instar l’Ajuntament a garantir el manteniment de l’accés i sortida del municipi pel passeig de Marquès de Camps, en el context del desenvolupament urbanístic del Sector Sud. Els socialistes defensen que aquest punt d’entrada i sortida no pot ser eliminat ni substituït pel nou accés previst pel carrer del President Francesc Macià, sinó que tots dos han de ser compatibles.
El PSC assenyala que Marquès de Camps és actualment un dels principals accessos al nucli urbà de Salt i que suporta un volum molt elevat de trànsit diari. Segons el grup municipal, aquest vial ja registra situacions de col·lapse diverses vegades al dia, especialment en franges horàries laborals i escolars, fet que evidencia que la infraestructura funciona sovint al límit de la seva capacitat.
A aquesta situació s’hi afegeixen, segons els socialistes, episodis de congestió durant molts caps de setmana pel volum de vehicles que accedeixen al centre comercial proper, en bona part procedents de fora del municipi. Aquest escenari, alerten, podria agreujar-se si s’eliminés l’accés per Marquès de Camps i es concentressin els fluxos de trànsit en menys punts d’entrada i sortida.
Un paper complementari
La moció recorda que el planejament del Sector Sud preveu que el principal accés al nou àmbit urbanístic —i també un dels principals accessos al municipi— es canalitzi pel carrer del President Francesc Macià. Tot i considerar necessari aquest nou vial, el PSC defensa que no pot assumir en solitari la funció d’entrada i sortida de Salt i que ha de tenir un paper complementari, no substitutiu, respecte a Marquès de Camps.
Els socialistes adverteixen que la supressió d’aquest accés implicaria un clar “efecte embut”, amb un increment del risc de col·lapse viari i un empitjorament directe de la mobilitat quotidiana de la ciutadania. A més, subratllen que el desenvolupament del Sector Sud comportarà un augment rellevant de la mobilitat, tant per l’increment d’habitatges com per la implantació de nous serveis, activitat econòmica i desplaçaments diaris.
Per tot plegat, la proposta insta el govern municipal a garantir el manteniment i la conservació de l’accés per Marquès de Camps i a descartar-ne expressament l’eliminació en el marc del planejament del Sector Sud. També reclama que la planificació viària associada a aquest desenvolupament incorpori aquest punt com a element clau per facilitar la mobilitat interna i externa del municipi.
Tanmateix, el PSC també demana l’elaboració d’un estudi específic i actualitzat de mobilitat que analitzi l’impacte real del Sector Sud sobre els accessos i sortides de Salt i que valori de manera expressa els riscos de col·lapse que podria comportar la supressió de l’accés per Marquès de Camps.
Finalment, la moció defensa que el creixement urbanístic del Sector Sud ha de ser una oportunitat per al municipi, però no pot traduir-se en més congestió, més temps de desplaçament ni una pitjor qualitat de vida per als veïns. Els acords es proposa traslladar-los als serveis tècnics municipals, a les associacions veïnals i de comerciants, als municipis de l’entorn i a les administracions competents en matèria de mobilitat i planificació viària.
