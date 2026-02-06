Tornen els lladres de trasters a Domeny: en rebenten 10 en un edifici
Els Mossos tenen oberta una investigació per localitzar els lladres
Els lladres de trasters han tornat a actuar al barri de Domeny, a Girona. Ho han fet aquest divendres de matinada i han tornat a sorprendre els veïns d’un bloc de pisos del carrer de Roberto Bolaño, que ja han patit altres intrusions els últims mesos i anys.
En aquest cas, els lladres han forçat les portes d’accés al garatge i, posteriorment, han rebentat una desena de trasters. No han aconseguit obrir-los tots, però dels que sí han pogut forçar se n’han endut el contingut de més valor: bicicletes, eines, entre d’altres.
El cas està sota investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona, que han acudit al bloc després de rebre l’avís d’un robatori amb força. De moment, no hi ha detinguts, segons confirmen des del cos de seguretat.
Més casos
Aquests robatoris no són un fet aïllat en aquesta zona, on els veïns reclamen més seguretat des de fa temps. Hi ha hagut episodis similars: al desembre van entrar al mateix carrer i també al carrer Font de la Teula, on uns encaputxats van rebentar 15 trasters i ho van intentar en 12 més.
