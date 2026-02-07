El conveni perquè els Mossos s'instal·lin a la comissaria de Santa Eugènia de Girona encara no està firmat
L'entesa perquè l'equipament fos compartit entre el cos autonòmic i la Policia Municipal es va anunciar a finals de juliol, però no va ser fins al setmana passada que es va arribar a un acord
Els Mossos d’Esquadra no s’han instal·lat a la nova comissaria de Santa Eugènia perquè encara no s’ha signat el conveni entre l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat. En una trobada que es va produir el 29 de juliol de l’any passat, la consellera d’Interior, Núria Parlon, i l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, van acordar la firma del conveni. L’objectiu de l’entesa és reforçar la coordinació entre els Mossos i la Policia Municipal i millorar l’atenció a la ciutadania.
Tanmateix, han passat més de sis mesos des de la trobada entre Parlon i Salellas (i altres representants d’interior i l’equip de govern de Girona) i el conveni encara no està firmat. Fonts dels Mossos detallen que tot just la setmana passada es va tancar l’acord del conveni, i que encara no hi ha data perquè se signi. Tampoc per l’arribada dels agents dels Mossos a les instal·lacions de la nova comissaria, ubicada a l’antiga masia de Can Burrassó.
Segons semblaria, el procés s’ha endarrerit per diferents gestions del mateix cos dels Mossos. La comissaria es va inaugurar el 17 de setembre de 2025 i des de llavors només hi ha agents de la Policia Municipal quan, en un principi, s’havia dit que hi hauria els mateixos agents dels dos cossos. Sí que el dia de l’estrena de l’equipament hi va assistir Núria Parlon i alguns membres del cos de Mossos d’Esquadra.
Crítiques de Geis
Això és el que, precisament, ha criticat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, que vinguessin “a fer la foto”, però que “encara no hi hagi mossos”. També va demanar que “complexin amb el que han escrit”.
En tot cas, ara ja hi ha les plaques dels dos cossos policials al costat de la porta d’entrada de la comissaria, tot i que els Mossos encara no hi són. A l’equipament s’ofereix el servei d’Oficina d’Atenció Ciutadana i s’atenen les denúncies dels veïns. Està oberta les 24 hores del dia i els set dies de la setmana.
