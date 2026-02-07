L’art com a refugi davant el càncer: la logopeda Neus Martí presenta el projecte "El cor de les meves tetes”
Diagnosticada de tumor de mama el 2024, comparteix en un llibre i una exposició el relat de superació de la malaltia que va presentar aquest divendres a la Clínica Girona
La logopeda Neus Martí va presentar aquest divendres a la Clínica Girona —centre on havia treballat com a sanitària— el projecte El cor de les meves tetes, un llibre i una exposició artística que neixen de la seva experiència personal després de ser diagnosticada de càncer de mama l’any 2024.
El llibre relata el procés de la malaltia posant el focus en el paper fonamental de la tribu, l’espiritualitat, l’art i l’humor com a eines de reparació emocional. Durant el tractament, Martí va trobar en la creació artística un espai de refugi i expressió, una vivència que ha acabat prenent forma en aquest projecte compartit amb diverses dones pintores, que han acompanyat el relat literari amb obres visuals.
El cor de les meves tetes s’ha fet realitat gràcies a una campanya de micromecenatge a Verkami, que ha comptat amb el suport de 130 mecenes. Durant l’acte, s’ha fet el lliurament dels llibres i les recompenses a les persones que han contribuït a fer possible l’obra, editada per Editorial Gorbs. Les primeres presentacions del projecte ja han tingut una molt bona acollida.
La presentació s'emmarca en una setmana en què hi ha hagut molts actes relacionats amb la malaltia, tenint en compte que dimecres passat va ser el Dia mundial contra el càncer.
