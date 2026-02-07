Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
Troben 26 enterraments a una casa del carrer del Portal Nou
La finca del carrer del Portal Nou de Girona, ubicada al Barri Vell i on s’han localitzat 26 enterraments, és propietat del fundador de la coneguda marca de bicicletes d’alta gamma Canyon, Roman Arnold. L’empresari va comprar l’edifici —que anteriorment havia estat propietat de l’arquitecte gironí Rafael Masó— fa uns anys, i la troballa es va produir mentre s’executaven unes obres per construir una piscina al pati.
El febrer de l’any passat, Canyon va obrir a Girona el primer Experience Partner a Espanya. Sota el nom de Rocacorba Atelier, l’espai se situa al carrer del Nord i s’afegeix a l’oferta de botigues vinculades al ciclisme que hi ha a la ciutat, especialment al nucli antic. A escala estatal, aquest local es va sumar al Canyon Factory Service de Tres Cantos (Madrid). Més endavant, el juliol de 2025, la marca va inaugurar un altre establiment a Barcelona, anomenat Jordan.
Pel que fa a Roman Arnold, l’empresari va fundar el 1985, juntament amb el seu germà Franco, l’empresa Radsport Arnold, que inicialment funcionava com a distribuïdora. El 1996 el projecte va fer el pas de la distribució a la fabricació de bicicletes, un gir que sovint es considera l’origen de la marca Canyon tal com es coneix avui. Actualment, Franco Arnold ja no forma part de l’empresa.
