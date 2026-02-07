Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
La troballa s'ha fet durant unes obres a una finca particular del carrer del Portal Nou
Tot apunta que és una part d'un cementiri i que es podria estendre per diferents llocs
Troballa històrica al Barri Vell de Girona. S’han detectat 26 enterraments d’una necròpolis medieval a un pati d’una finca particular situada al carrer del Portal Nou que, segons la primera lectura arqueològica, podria situar-se abans del segle X. La confirmació definitiva, però, dependrà dels resultats de la prova del carboni 14 (C14), una anàlisi que permet estimar l’antiguitat de restes orgàniques.
Si la hipòtesi inicial de l’empresa que s’ha encarregat de fer les tasques, Nord-est Arqueologia, és correcte, es tractaria d’una necròpolis de la qual no se sabia de la seva existència i mai havia estat documentada. Això faria que la troballa guanyés encara més rellevància.
Els experts han arribat a una primera proposta cronològica a partir de la disposició dels enterraments i del fet que l’indret queda allunyat dels principals focus eclesiàstics històrics. La raó és que en el segle X la muralla actual encara no existia, ja que la gran ampliació i fortificació medieval es va iniciar durant el segle XIV. Per tant, la zona on s’ha localitzat la necròpolis quedaria, aleshores, fora de l’àmbit emmurallat tardomedieval i també més enllà del que havia estat el recinte romà.
Fora de les muralles de l’època
Tot i que el carrer del Portal Nou és considerat un dels eixos antics de la ciutat i que avui connecta la pujada de la Mercè amb la plaça de Sant Domènec, encara no existia en l’època en la qual se suposa que daten els enterraments. De fet, la documentació indica que el sector va tenir, durant segles, un caràcter poc urbanitzat i més aviat periurbà, amb una ocupació menys densa que el nucli estricte del moment.
No és fins a finals del segle XIII que se’n tenen registres, primer conegut com a carrer de la Pollaria de Sant Martí i, després, ja al segle XIV, com a carrer del Pelegrí, abans de tenir el nom actual. En el moment en què es van fer els enterraments que ara s’han trobat, l’actual carrer estaria en un entorn del límit on es construïa, on l’espai funerari podia ocupar parcel·les avui plenament integrades al teixit urbà.
Per tant, seria un element a tenir en compte per entendre millor la Girona medieval i per saber fins on arribava la ciutat, com s’ocupava el territori i com era la població d’aquell moment. Tot això, perquè els 26 enterraments podrien ser només una part d’un cementiri més extens, que es podria prolongar per diversos llocs, sigui pel carrer del Portal Nou o més enllà de la muralla.
En les obres a l’interior de la casa s’han trobat restes antigues de menys rellevància, com ara un antic mur
Mentre feien una piscina
Els treballs d’excavació han durat, aproximadament, un mes i mig i es podien veure a simple vista passejant per la muralla, ja que el pati està just a sota de l’antiga obra defensiva que rodeja el Barri Vell. S’han trobat tombes simples i col·lectives, a part de lloses, de gent que vivia a l’antiga ciutat. Es poden veure com els enterraments són de diferents mides, alguns de petits, per la qual cosa també s’han trobat les restes d’infants, a part d’adults, siguin homes o dones.
La primera troballa es va produir fa unes setmanes al jardí de la casa mentre es feien les obres de la piscina. A causa d’això, les obres s’han aturat durant les actuacions arqueològiques i s’ha anat obrint el forat i anant el més al fons possible per trobar totes les restes. Ara, les excavacions ja s’han donat per finalitzades. Tot i que hi ha parts del jardí que encara no s’han excavat, de moment, no s’explorarà a cap més indret.
Així i tot, no és la primera vegada que Nord-est Arqueologia intervé en aquesta casa de propietat privada. La rehabilitació de l’habitatge va començar fa un parell d’anys, i ja a l’interior, mentre es feien els rebaixos de l’immoble, s’han trobat altres restes que han necessitat intervenció arqueològica. L’empresa ha anat treballant puntualment i, tot i que les troballes que s’han fet a l’interior no són tan destacades com les que s’han fet a l’exterior, sí que s’han arribat a trobar antics murs. La propietat, que en tot moment ha col·laborat amb les intervencions, està obligada a avisar en cas que es trobin restes antigues, cosa que sempre ha fet al llarg de la rehabilitació de l’edifici, sigui a l’interior o l’exterior.
Altres necròpolis
No és el primer cop que es troba una necròpolis al Barri Vell de Girona. Si es confirma que la troballa feta recentment data d’abans del segle X, tampoc seria la més antiga. L’àrea funerària més antiga documentada fins ara dins l’actual nucli antic de la ciutat és el conjunt de sarcòfags romans a l’església de Sant Feliu. La gran part del conjunt data d’entre els segles III i IV, tot i que hi ha evidències funeràries del segle II.
El 2016 també es va descobrir la necròpolis medieval a l’antic Hospital de Capellanes, on ara hi ha els banys Aqva Gerunda, al costat de Sant Pere Galligants. En aquell cas, van trobar vuit cossos enterrats amb ritual islàmic. Un estudi que ha sortit a la llum a principis d’aquest any sobre aquesta necròpolis detalla que és la primera evidència genètica de la migració islàmica a Catalunya.
