El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere

Una nova pàgina web recupera la memòria històrica dels 70 anys del centre sanitari amb un ampli arxiu fotogràfic

Barraques davant de l'hospital /

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha estrenat una pàgina web específica dedicada a la seva història, coincidint amb la celebració del 70è aniversari del centre, que s’allargarà al llarg de tot aquest 2026. El nou espai posa a disposició de la ciutadania un ampli fons bibliogràfic, fotogràfic i audiovisual que permet repassar l’evolució constant de l’hospital des de la seva inauguració, el 13 d’abril de 1956, fins a l’actualitat.

De fet, l’Arxiu històric reuneix 245 fotografies de diferents etapes del Trueta, documents bibliogràfics, reculls de premsa i materials audiovisuals.

