El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
Una nova pàgina web recupera la memòria històrica dels 70 anys del centre sanitari amb un ampli arxiu fotogràfic
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha estrenat una pàgina web específica dedicada a la seva història, coincidint amb la celebració del 70è aniversari del centre, que s’allargarà al llarg de tot aquest 2026. El nou espai posa a disposició de la ciutadania un ampli fons bibliogràfic, fotogràfic i audiovisual que permet repassar l’evolució constant de l’hospital des de la seva inauguració, el 13 d’abril de 1956, fins a l’actualitat.
De fet, l’Arxiu històric reuneix 245 fotografies de diferents etapes del Trueta, documents bibliogràfics, reculls de premsa i materials audiovisuals.
