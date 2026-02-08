Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
L’aparell, situat al passeig Marquès de Camps, va estar diversos mesos calibrant-se durant el 2024 i l’any passat va imposar 18.022 sancions
El radar de l’entrada de Salt, situat al passeig de Marquès de Camps, va multar 18.022 vehicles durant el 2025, un 52% més que l’any anterior. L’increment trenca la tendència a la baixa que s’havia registrat entre 2023 i 2024, quan les multes van caure un 16,6% fins a les 11.860 sancions. La regidora de Seguretat Ciutadana de Salt, Margarida Gallardo, atribueix bona part d’aquest augment al fet que el radar va estar «un parell o tres de mesos» calibrant-se durant el 2024, cosa que, segons explica, va reduir el nombre de multes d’aquell any. També apunta a un increment del volum de vehicles que circulen per aquesta via, punt d’entrada a Salt des de la C-65 i l’AP-7.
Durant tot el 2025, el radar s’ha mantingut fix al passeig de Marquès de Camps, entre les rotondes del Viena i de l’autopista, on la velocitat màxima permesa és de 50 quilòmetres per hora. En paral·lel, el consistori vincula aquest eix amb una part notable de la sinistralitat local: al llarg de l’any passat s’hi van registrar «una cinquantena d’accidents» dels «170 i escaig» accidents registrats al municipi. La majoria, «una quarantena», van ser sense ferits, mentre que la resta van provocar ferits lleus, segons detalla Gallardo.
Pel que fa a l’avinguda de la Pau, «gairebé no s’han detectat accidents», assenyala la regidora. Tot i que el radar ja no s’hi instal·la, la caixa del dispositiu continua al carrer. Aquesta via va ser escenari fa anys d’un atropellament mortal. El 2023, quan el radar encara s’hi col·locava ocasionalment, es van caçar 3.889 vehicles que superaven la velocitat permesa de 40 quilòmetres per hora.
L’Ajuntament ha aplicat mesures per intentar reduir incidències al passeig de Marquès de Camps. Gallardo explica que s’ha allargat la línia contínua en aquest tram per evitar fregaments, sobretot amb vehicles pesants. A més, la regidora avança que el consistori vol instal·lar un nou radar a l’avinguda Alfons Moré, en un entorn amb zona escolar, amb la idea de reforçar el control de la velocitat en punts sensibles.
Les obres del bus ràpid entre Girona i Salt, que s’han dut a terme durant part del període, també poden haver influït en l’augment de la circulació per aquesta zona, segons apunta Gallardo. La regidora admet que, mentre es feien les actuacions, hi va poder haver un increment del pas de vehicles en aquest accés, ja fos per desviaments o per alteracions puntuals de la mobilitat habitual.
Gallardo insisteix que el radar «no és una mesura recaptatòria, és educativa». «Les multes són econòmiques, però l’efecte que busquem és dissuasiu», subratlla. En la seva lectura, el repunt del 2025 no reflecteix necessàriament un empitjorament del comportament dels conductors, sinó el fet que l’aparell ha estat plenament operatiu després dels mesos de calibratge del 2024 i en un any amb més circulació. «També ha plogut molt», afegeix, apuntant que això pot haver alterat rutines de desplaçament.
