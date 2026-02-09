Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

Detenen a Girona un narcotraficant italià que feia cinc anys que s'amagava a la ciutat

L'home, buscat per la justícia italiana, pretenia fer un canvi de nom a la seva documentació

El detingut entrant a dependències policials a Girona.

El detingut entrant a dependències policials a Girona. / Policia Nacional

ACN

ACN

Girona

La Policia Nacional ha detingut a Girona un narcotraficant buscat per la justícia italiana, que feia cinc anys que s'amagava a la ciutat i que pretenia fer un canvi de nom a la seva documentació. Els fets van passar el 29 de gener quan el sospitós va anar a l'oficina de la Policia Nacional a fer el tràmit. Va ser aleshores quan als agents els va saltar l'alerta que hi havia una ordre de cerca i captura sobre ell. Immediatament, els agents van avisar el grup de delictes violents de la brigada provincial de Girona per tal que el detinguessin. Un cop a comissaria, la Policia Nacional va poder certificar que es tractava d'una persona condemnada en ferm per tràfic de drogues el 2021 a Itàlia i que, des d'aleshores, les autoritats el buscaven.

Els agents van confirmar que es tractava del sospitós gràcies a les seves empremtes dactilars, que concordaven amb les que apareixien a la base de dades del CNP. Un cop a les dependències policials, es va activar el procediment per entregar-lo a Itàlia. Fins que no es faci efectiu, el Jutjat Central d'Instrucció de la Policia Nacional n'ha ordenat l'ingrés a presó preventiva. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents