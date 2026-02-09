La divisió al govern de Girona pel cicloturisme es fa evident al ple
Incomoditat visible en Lluc Salellas mentre Gemma Geis fa el discurs que defensa el sector, i viceversa
La divisió entre Guanyem i Junts, que formen part de l'equip de govern de Girona juntament amb ERC, sobre el cicloturisme s'ha fet evident en el ple municipal d'aquest dilluns en una moció que ha presentat el PSC que, precisament, ha demanat defensar el sector i reforçar el model comercial equilibrat i de convivència. Durant el discurs de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, s'ha pogut veure com l'alcalde, Lluc Salellas, feia clars gestos d'incomoditat i de negar amb el cap.
Geis ha assegurat que la proposta de Guanyem és "un error polític greu" perquè "el cicloturisme no és un problema, és una oportunitat", ha remarcat. A Salellas no li ha agradat el discurs de la vicealcaldessa, i ho ha fet palès quan s'ha tancat el debat: "Hi ha alguns tons i paraules que no comparteixo". També ha destacat que "fa mesos" que s'ha fet feina dins el govern de forma "conjunta" (aquí Geis s'ha assenyalat personalment, fent entendre que ho havia fet ella) per presentar una proposta que "aviat" podran compartir.
La moció dels socialistes, tal com ha explicat la regidora Cristina Cots, ha demanat avançar cap a un model comercial equilibrat, planificat i sostenible. "El debat no és ciclisme sí o no, el debat és com s'ordena el conjunt del model comercial per garantir diversitat, convivència i qualitat de vida". De fet, Cots ha "comprat el 90%" del discurs de Geis.
"El debat és un altre"
La moció s'ha aprovat amb el vot a favor del PSC, Junts i ERC, mentre que Guanyem s'ha abstingut perquè el text de la proposta és "contradictori" ha dit la portaveu de la formació, Sílvia Aliu. També s'ha abstingut el PP, mentre que Vox ha votat en contra.
De fet, Aliu ha deixat clar que "el debat d'ara no és si s'ha de defensar un sector econòmic en concret sinó que s'ha d'ordenar el comerç per garantir un model equilibrat". "Defensar la diversitat comercial és defensar una ciutat habitable, amb identitat pròpia i per la seva gent", també ha remarcat Aliu.
Mentrestant, Geis ha posat sobre la taula que "el debat és un altre" perquè creu que, com ha afirmat anteriorment, el que s'ha de limitar són les llicències a supermercats 24 hores, negocis d'ungles o botigues de carcasses de mòbils. A més, ha lamentat que el debat ha generat una "preocupació innecessària al sector, a l'afició cicloturista, als comerciants i als hostalers".
L'altre soci de l'equip de govern, ERC, també ha votat a favor. El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha remarcat que "s'ha de trobar un equilibri entre el turisme i el dia a dia de la ciutat", i també ha assegurat que "és imprescindible que hi hagi una regulació".
