Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
El ple de Girona aprova la nova ordenança de forma definitiva acceptant un 56% de les al·legacions presentades
L'Ajuntament de Girona ha aprovat de forma definitiva en el ple d'aquesta tarda l'ordenança del mercat de marxants del parc de la Devesa i el de Can Gibert del Pla. Una de les novetats que ha detallat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, és que es farà un "pla pilot" per traslladar el mercat dels dimarts a la Devesa a la zona d'asfaltatge que ressegueix el riu Ter. Actualment, hi ha parades que s'ubiquen a la zona del parc, i altres ja ho fan a l'asfalt. El mercat de marxants de la Devesa es realitza els dimarts, quan hi ha menys parades, i els dissabtes, que continuaran ubicant-se com fins ara.
Una altra de les novetats és la reordenació i reducció del nombre de parades. Al Mercat de las Devesa, els dimarts hi haurà un màxim de 90 parades, quan fins ara n'hi havia 130, i els dissabtes n’hi haurà un màxim de 150, reduint-ne una dotze respecte a ara. Pel que fa al mercat de Can Gibert del Pla, es mantindran les 30 que hi ha actualment els dijous. La vicealcaldessa ha deixat clar que "totes les persones que no estinguin al corrent de pagament en el moment de fer les bases no s'hi podran presentar".
Geis ha exposat que l'ordenança "vol aconseguir un mercat més ordenat, eficient, sostenible, equitatiu i que fomenti la llengua catalana", també amb unes "regles clares i iguals per a tothom". D’aquesta manera, es "modernitza i s’adapta" el funcionament d’aquests espais a la legislació vigent i a les noves realitats econòmiques, socials i ambientals. L'ordenança ha estat aprovada amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), el PSC i el PP, mentre que Vox ha votat en contra.
La nova ordenança vol aconseguir un mercat més ordenat, eficient, sostenible, equitatiu i que fomenti la llengua catalana
Multes per no complir la normativa
D’aquesta manera, s’ha revisat el règim sancionador perquè no hi hagi incongruències amb el règim sancionador del Pla d’usos de la Devesa i s’han matisat diferents aspectes de vigilància. Així, per primer cop, s'introdueix un règim sancionador amb multes econòmiques per garantir el compliment de la normativa. Les sancions aniran de 299 a 749 euros en casos d’infraccions lleus, i de 750 a 1.500 euros en casos d’infraccions greus. L’ordenança anterior no incloïa sancions econòmiques.
Aquest nou document, que actualitza l’ordenança vigent des del 2016, introdueix canvis estructurats en quatre grans àmbits: la dinamització econòmica i la millora de l’experiència dels consumidors, el reforç de la gestió i un sistema objectiu d’atorgament de places, el compromís amb la sostenibilitat i el foment del català, i un nou règim sancionador. L'actualització respon als canvis normatius, a l’evolució dels hàbits de consum i a la necessitat d’assegurar una gestió més eficient, sostenible i equitativa dels mercats de marxants, peça clau del teixit comercial i social de la ciutat.
Al·legacions acceptades
Gemma Geis ha fet valdre que s'han acceptat "el 56% de les al·legacions de les 34 rebudes", entre d'altres del PSC i dels Amics de la Devesa. Aquestes s'incorporaran a les bases, ja que "no es podien posar a l'ordenança". Els socialistes han votat a favor, però la seva portaveu, Bea Esporrín, ha remarcat que "no n'hi haurà prou" sí, per exemple, no "s'actualitza el pla d'usos" del parc o es "protegeix l'arbrat".
Per altra banda, els Amics de la Devesa també han intervingut abans de l'aprovació del punt. El seu portaveu, Joan Vila, ha deixat clar que valoren "positivament" la nova ordenança perquè entenen que és "necessària una actualització i regulació de les circumstàncies actuals". Ara bé, ha demanat que "es trobi una millor ubicació fora del parc" per poder fer el mercat. "No és el lloc més adequat per motius d'higiene, salubritat i mobilitat", ha dit, i ha apuntat que el parc de la Devesa és un dels "tresors públics de la ciutat" i que és un espai que s'ha de "cuidar, protegir i mantenir".
