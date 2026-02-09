Girona rebutja el recurs posat per l'empresa de neteja per no pagar la multa de 258.000 euros
L'empresa considerava i la creia que, en cas d'acceptar la penalitat, hauria de ser el 80% més baixa
Girona
L'Ajuntament de Girona ha aprovat en el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda desestimar el recurs de reposició presentat per la UTE Sanejament Girona, coneguda com a Girona+Neta, que no considerava justa la sanció de 258.722,97 euros per la demora en el termini d’implantació del contracte i per l'incompliment de diverses obligacions del contracte. Una de les al·legacions presentades és per la "desproporcionalitat en la quantificació de les penalitats".
Segons consta en les propostes de ple, tot i que s'acceptessin els incompliments, l'empresa creu que la sanció hauria de ser al voltant d'un 80% inferior. Per la demora en la implantació dels serveis asseguren que els càlculs estan fets malament i que no s'hauria de fer tenint en compte el preu total que representa cada mes el contracte, sinó el preu mensual del servei afectat, el de la recollida de les àrees d'emergència. Així, si l'Ajuntament quantifica la infracció en 43.200,45 euros, l'empresa ho fa en tan sols 96,96 euros.
Més enllà d'això, i pel que fa als incompliments, la companyia també qüestiona les quantitats elevades imposades i també que s’hagin catalogat faltes com a greus quan ells defensen que són lleus. Per això, creuen que la sanció per incompliments hauria de ser d'una mica més de 50.000 euros i no de 215.522,52 com es va establir. D’aquesta manera, de la multa imposada de 258.000 euros, l’empresa considera que hauria de ser d’uns 52.000, cosa que l’Ajuntament ha rebutjat. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.
Altres al·legacions
Girona+Neta també va presentar uns altres recursos a la sanció econòmica. Per una banda, defensa que no es poden imposar penalitats sense un requeriment formal i escrit previ per esmenar les deficiències i que els requeriments verbals o per correu electrònic “no tenen validesa jurídica”. A part, l’empresa sosté que els fets imputats en aquests incompliments “no encaixen en cap dels tipus d’infracció previstos” al plec de clàusules administratives i particulars (PCAP) i, per tant, argumenta l’Ajuntament no podria penalitzar per aquests conceptes.
Finalment, també diu que la demora en la posada en marxa de les àrees d’emergència ha estat causada per “factors imprevisibles” i que “no s’inclouen dins el risc i ventura assumit pel contractista”. Pel que fa als incompliments, la companyia al·lega que no s’han dut a terme a causa de “la manca de personal necessari”, o també detallen les “dificultats” per posar en marxa un nou model durant les Fires.
Aprovada l’estiu
El ple de juliol de 2025 va aprovar de forma inicial i per unanimitat la sanció de 258.722,97 euros a l’empresa. Tanmateix, s’ha tardat a fer-se tot efectiu, ja que a l’agost del mateix any, l’empresa ja va presentar al·legacions, que van ser desestimats per l’Ajuntament en el ple de novembre. Així i tot, el desembre la companyia va presentar un recurs de reposició contra la resolució d’imposició de les penalitats aprovades en el ple de novembre.
Ara que l’Ajuntament ha desestimat el recurs de reposició de Girona+Neta haurà de pagar l’import de 258.722,97 euros. Serà la segona que rebrà des que es va iniciar el contracte l’estiu de 2022. La primera, interposada el 2024, va ser per una quantitat menor: 16.160,19 euros per un compliment defectuós del contracte durant les festes de Nadal que van anar a cavall entre 2023 i 2024.
