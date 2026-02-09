Indignació i desconcert a l'estació de Girona perquè no se sap quan surten els trens: "Som un país de pandereta"
Molts usuaris s'han trobat que els viatges previstos als serveis mínims no s'han complert
Indignació i desconcert a l'estació de Girona perquè no se sap quan surten els trens. Molts usuaris s'han trobat que els viatges previstos als serveis mínims no s'ha complert. L'AVE previst a les 8:09 ha anat amb una hora de retard i el personal no podia garantir que acabés sortint. A la mateixa hora havia d'arribar un Rodalies de Portbou, però finalment ha sortit des de les vies gironines, sense fer el recorregut des de l'Alt Empordà. Un dels passatgers, en Francisco Barranco, volia agafar l'alta velocitat, però al final ha desistit: "Hi ha una hora de retard, però tampoc ens confirmen si sortirà. Ningú sap informar-te, l'aplicació no funciona i no sabem ni quan arribarem ni si arribarem. Som un país de pandereta".
"Surt algun tren cap a Barcelona?", "És un Mitja Distància, segur que farà les parades del Rodalies?", "L'AVE previst sortirà?". Són algunes de les preguntes que els usuaris de l'estació de Girona anaven fent als informadors. La majoria de respostes del personal era que no ho sabien del cert, i que havien d'estar pendents de les pantalles i de megafonia.
Tot i això, tampoc eren cap assegurança. Els serveis mínims preveien un Rodalies entre Portbou i Barcelona a les 8:09. A primera hora, les pantalles indicaven que estava cancel·lat, però després ha aparegut que funcionava. Ara bé, no ha fet el trajecte entre l'Alt Empordà i Girona, ja que ha sortit des de la capital gironina.
Com que el comboi era un Mitja Distància, usuaris com la Teresa han hagut d'anar a parlar amb el maquinista per confirmar que pararia a Riudellots de la Selva. "No puc conduir i només puc anar a la feina amb tren. Últimament, no sé què passa, entre que descarrilen els trens, que ha plogut molt i que no fan manteniment... és una mica trist. Paguem impostos per tenir un servei més bo", ha subratllat.
En el mateix comboi ha viatjat la Carme Garcia, que ha d'anar a Granollers a treballar. Ha demanat fer l'entrevista dins del tren perquè li feia por que marxés i ella es quedés a l'andana. El pròxim servei no era fins una hora i mitja més tard. "Cada dia és un caos i com sempre sense informació. Aquest tren havia de venir de Portbou, però surt de Girona. Això no és normal. L'aplicació no funciona i és un descontrol. Ho visc amb molta angoixa perquè cada dia arribo tard a la feina, i en tornar, sempre arribo a casa una hora i mitja o dues més tard. Això no és vida", ha lamentat.
Incertesa també a l'AVE
A l'estació de l'Alta Velocitat tampoc estaven clars ni els horaris ni les freqüències. A primera hora del matí han sortit tres trens, però el previst a les 8:09 presentava una hora de retard. Passatgeres com la Judit Alameda han indicat que els informadors no sabien garantir-li si acabaria donant servei.
"És un desastre a sobre no et tornen els diners, i no et poden ni fer els justificants a l'hora. No en tenim prou amb tot el que està passant amb els accidents, que a sobre quan hi ha serveis mínims ni això fan. Em sembla fatal, ningú et diu res ni sap res i a cada pantalla fiquen un horari diferent, és horrorós", ha carregat.
De fet, com que no era clar si acabaria sortint, el personal de l'estació de l'AVE no deixava baixar més gent a les andanes fins que confirmessin que hi hauria servei. Davant d'aquesta incertesa, passatgers com en Francisco Barranco han optat per canviar de plans per assegurar-se que arribaran a la feina.
"Sembla que hi ha una hora de retard, però ningú sap informar-te i l'aplicació no funciona i s'ha quedat en negre. És a dir, no sabem ni quan arribarem ni tan sols si arribarem, i això que hem hagut de pagar un bitllet més car. Hem arribat a ser un país de pandereta, això no té nom, i amb tot el que arribem a pagar això és insostenible", ha recalcat.
