El jutjat obliga Girona a substituir el mosaic de Felip VI amb fotos de l'1-O per un "retrat institucional"
També critica el lloc on l'equip de govern va penjar la imatge i subratlla que ha d'estar en un "lloc preferent"
El jutjat obliga a retirar de la sala de plens de Girona el retrat de Felip VI fet amb un mosaic de fotos de l'1-O i a substituir-lo per una imatge "institucional". En una interlocutòria, resol que no s'ha donat compliment a la sentència i assenyala que, tot i que la imatge del monarca es reconeix, el mosaic "no satisfà l'exigència de neutralitat institucional" perquè incorpora "una càrrega simbòlica aliena a la funció institucional del retrat". La resolució també carrega contra l'emplaçament, en una "paret lateral" i sosté que ha d'estar en un "lloc preferent", "proper a la presidència i dotat de preeminència visual". El jutjat dona un mes a l'Ajuntament de Girona per complir la resolució. Aquest dilluns el mosaic no és a la sala de plens.
El 15 de setembre passat, l'Ajuntament de Girona va penjar un retrat de Felip VI a la sala de plens fet amb un mosaic de fotografies de l'1-O. L'alcalde, Lluc Salellas, va adoptar aquesta solució per complir amb una sentència del jutjat contenciós administratiu 2 que, arran d'un recurs de Vox, obligava el consistori a posar "l'efígie o el retrat" del monarca en un lloc "preferent" del saló.
Salellas assenyalava aleshores que havien resolt acatar la sentència passant "a l'atac" perquè, construint la imatge del monarca a partir d'imatges del referèndum, complia amb el mandat judicial però reivindicant l'1-O i mostrant "el rebuig cap a la monarquia espanyola".
El retrat de Felip VI es va penjar en una paret lateral del saló de plens acompanyat d'un plafó on s'explicava que la imatge del monarca espanyol hi era per "imperatiu legal". El text també recordava que, en el discurs del 3 d'octubre del 2017, el rei "en cap moment va condemnar la violència exercida per l'Estat durant el referèndum" i que, a finals d'aquell mes, el ple de Girona el va declarar persona non grata a la ciutat.
Feia més de deu anys que la foto del monarca no era a la sala de plens de Girona, quan l'emèrit va abdicar i l'aleshores alcalde Carles Puigdemont va retirar el seu retrat i no el va substituir.
El regidor de Vox a l'Ajuntament de Girona, Francisco Javier Domínguez, va presentar un incident d'execució de la sentència. Això és un procediment legal a través del qual comunicava al jutjat que creia que no s'havia complert correctament la resolució.
Ara, el jutjat li ha donat la raó i fixa un termini "màxim" d'un mes perquè l'Ajuntament retiri el mosaic i el substitueixi per un "retrat institucional". A més, també resol que la ubicació no és la correcta i que s'ha de col·locar en un lloc "proper a la presidència".
"Càrrega simbòlica"
La interlocutòria conclou que el mosaic "no satisfà l'exigència de neutralitat institucional inherent a l'efígie del cap de l'Estat" perquè "incorpora una càrrega simbòlica autònoma aliena a la funció institucional del retrat". I aquí és on el jutjat remarca que la nova imatge "haurà de respondre als estàndards habituals de representació institucional" i ser "neutral i sense elements reivindicatius o simbòlics". "Compleixen sobradament aquestes característiques les imatges oficials facilitades per patrimoni nacional per a usos institucionals", argumenta la resolució.
A l'hora d'avaluar la ubicació, el jutjat considera que el lloc actual, on s'asseu el públic, no és l'adequat perquè no s'integra "en l'eix principal del saló" ni "presideix de forma predominant" les sessions plenàries.
La interlocutòria admet que no pot exigir que s'ubiqui damunt del lloc que ocupa l'alcalde perquè hi ha un escut de Girona tallat en pedra, però resol que ha d'estar en un "lloc preferent": "Tot i que la normativa no assenyala un lloc concret, sí que exigeix, almenys, una ubicació integrada en l'espai del saló, proper a la presidència i dotat de preeminència visual immediata".
Així, el jutjat exposa que, per complir la sentència, el retrat ha d'estar en un dels laterals "immediats" a la presidència: "Per damunt els membres de la corporació, quedant excloses les ubicacions laterals secundàries vinculades a la zona del públic i amb unes dimensions adequades i proporcionades".
Finalment, el jutjat recorda a l'Ajuntament que no complir la resolució dins el termini fixat obligarà a adoptar mesures per a una execució "forçosa" i que això pot incloure multes "coercitives periòdiques" a les autoritats o funcionaris responsables i altres procediments legals.
La resolució no és ferma i es pot recórrer a la sala contenciosa administrativa del TSJC. Aquest dilluns el mosaic no és a la sala de plens.
