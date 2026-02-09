Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
Ja s'havien deixat veure animals d'aquesta espècie al riu Onyar el 2017 i el 2024
Girona
Una llúdriga es va deixar veure aquest dissabte passat pel centre de Girona. L'animal hauria remuntat el riu Onyar arribant fins a l'altura de la plaça de Catalunya sent l'atraccció de molta gent que es mirava l'animal encuriosida. En moltes poblacions, la presència d'una llúdriga no és estranya, però a la ciutat de Girona no és habitual.
En tot cas, no és el primer cop que una llúdriga arriba a la ciutat. Se n'ha vist a les nits i se n'han detectat rastres en zones de ribera de Pedret o de Fontajau, així com al Pla dels Socs de Salt. El més normal és trobar-ne excrements. Així i tot, és més estrany que es deixi veure per a tothom en plena llum del dia.
En la història recent, cal remuntar-se a 2017 per veure una llúdriga al centre de Girona. En aquella ocasió va estar més d'una hora passejant entre el pont de Pedra i la plaça de Catalunya. A finals del 2024 una altra llúdriga també va arribar fins al centre de Girona i se la va poder veure caçant una carpa i menjant-se-la abans de tornar cap a aigües més tranquil·les.
Sense coipús
Un dels animals que s'ha vist més últimament al riu Onyar al seu pas per Girona és el coipú, una espècie invasora. Tanmateix, després de la llevantada i les fortes pluges que hi va haver fa unes setmanes, i que van fer créixer considerablement el cabal del riu durant uns dies, no se n'han vist més.
Uns dies abans del temporal Harry diferents operaris també van col·locar diferents trampes per caçar coipús al riu Onyar, a l'altura de la plaça Catalunya. L'acció va formar part d’un projecte de control d’espècies invasores impulsat per l’associació La Sorellona, finançat per la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint