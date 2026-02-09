Més de 6 milions en inversions a Salt el 2026: consulta tots els projectes
El pressupost municipal incorpora actuacions en carrers, places, equipaments i espai públic, i hi afegeix 3,7 milions d’euros per completar obres ja iniciades
Salt preveu per al 2026 un paquet d’inversions de més de 6 milions d’euros, segons els pressupostos aprovats definitivament al ple de febrer. Els comptes combinen obra nova en espai públic i equipaments amb partides de manteniment anual, i també inclouen el projecte del nou local municipal de la Massana.
Entre les actuacions destacades hi ha la urbanització del parc Lluís Moreno i la plaça Gaudí (226.000 euros), la reurbanització dels carrers Garbí i Unió (468.000 euros), la millora de la plaça de l’Amistat (73.000 euros) i la renovació de la gespa artificial i l’enllumenat del camp de futbol de les Guixeres (300.000 euros).
Pel que fa a la Massana, els comptes incorporen l’adquisició d’un local municipal. Les condicions fixen que els espais que optin a la licitació han de tenir més de 100 metres quadrats i un cost màxim de 150.000 euros. A aquesta compra s’hi suma una partida de 45.000 euros per equipar i posar en funcionament el local. La previsió és ubicar-hi el servei de Promoció Econòmica i que també pugui funcionar com a punt de trobada per a entitats del barri i del conjunt del municipi.
Al marge de la inversió nova, el pressupost 2026 afegeix 3,7 milions d’euros per completar projectes iniciats el 2025 que han requerit més dotació. Els dos principals són la pista polivalent, amb una nova partida de 2,3 milions, i l’aparcament de les Guixeres, que rep 834.000 euros més fins a arribar a una inversió total d’1,5 milions.
Principals projectes d’inversió previstos a Salt el 2026
Obres i actuacions amb projecte concret
- Urbanització del parc Lluís Moreno i la plaça Gaudí: 226.000 €
- Reurbanització dels carrers Garbí i Unió: 468.000 €
- Millora de la plaça de l’Amistat: 73.000 €
- Renovació de la gespa artificial i de l’enllumenat del camp de futbol de les Guixeres: 300.000 €
Projectes en marxa que reben més dotació el 2026
- Nova pista polivalent (partida complementària 2026): 2,3 M€
- (sumats als 1,2 M€ consignats el 2025; cost estimat superior als 3,4 M€)
- Aparcament de les Guixeres (partida complementària 2026): 834.000 €
- (fins arribar a 1,5 M€ d’inversió total)
Projecte específic del barri de la Massana
- Compra d’un local municipal: fins a 150.000 €
- (només locals de més de 100 m², segons el plec de condicions)
- Equipament i posada en funcionament del local: 45.000 €
- (per ubicar-hi Promoció Econòmica i com a espai de trobada d’entitats)
Partides de manteniment (pendents de detall per actuacions concretes)
- Asfaltatges i voreres: 200.000 €
- (redistribució per carrers encara no concretada públicament)
- Renovació de parcs infantils: 100.000 €
- (pendents els parcs concrets)
- Millora d’equipaments esportius: 40.000 €
- (sense desglossament públic per instal·lació)
- Millora d’edificis i instal·lacions municipals: 40.000 €
- (sense relació pública d’equipaments beneficiaris)
- Manteniment i millora de centres educatius: 105.000 €
- (Pendent concretar centres i obres)
