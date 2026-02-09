Una nova assemblea dels treballadors de Girona+Neta torna a afectar la recollida de residus
Tot apunta que els empleats estan negociant el conveni amb l'empresa i és la sisena trobada anunciada des de l'octubre
Els serveis de neteja i recollida de residus a Girona es tornaran a veure afectats aquest dilluns i dimarts per una nova assemblea dels treballadors de l'empresa Girona+Neta. Ho ha anunciat l'Ajuntament a través d'una publicació a les xarxes socials, indicant també que en el cas de la recollida del servei porta a porta, "si no es recullen els residus, els veïns/comerços els hauran de deixar i es recolliran l'endemà matí".
En ocasions anteriors, veïns i comerciants s'han queixat que aquestes assemblees provoquen que hi hagi un retard considerable a l'hora de la recollida de la brossa. Han assegurat que causa una mala imatge per a la ciutat deixar les deixalles al carrer tota la nit i que no sigui fins a l'endemà al matí que es passin a buscar. A part, també s'han queixat que poden fer aflorar plagues de rosegadors.
Aquesta és la sisena assemblea dels treballadors de Girona+Neta que es fa des de l'octubre. Cal recordar que els empleats fa temps que estan negociant un conveni amb la companyia, però tot apunta que les negociacions no avancen.
