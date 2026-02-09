Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

Una nova assemblea dels treballadors de Girona+Neta torna a afectar la recollida de residus

Tot apunta que els empleats estan negociant el conveni amb l'empresa i és la sisena trobada anunciada des de l'octubre

Un treballador de Girona+Neta, en una imatge d'arxiu.

Un treballador de Girona+Neta, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Els serveis de neteja i recollida de residus a Girona es tornaran a veure afectats aquest dilluns i dimarts per una nova assemblea dels treballadors de l'empresa Girona+Neta. Ho ha anunciat l'Ajuntament a través d'una publicació a les xarxes socials, indicant també que en el cas de la recollida del servei porta a porta, "si no es recullen els residus, els veïns/comerços els hauran de deixar i es recolliran l'endemà matí".

En ocasions anteriors, veïns i comerciants s'han queixat que aquestes assemblees provoquen que hi hagi un retard considerable a l'hora de la recollida de la brossa. Han assegurat que causa una mala imatge per a la ciutat deixar les deixalles al carrer tota la nit i que no sigui fins a l'endemà al matí que es passin a buscar. A part, també s'han queixat que poden fer aflorar plagues de rosegadors.

Notícies relacionades i més

Aquesta és la sisena assemblea dels treballadors de Girona+Neta que es fa des de l'octubre. Cal recordar que els empleats fa temps que estan negociant un conveni amb la companyia, però tot apunta que les negociacions no avancen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents