Puigtió carrega contra Salellas per l’escudellada a Girona: «Diners públics per 'cuinar' interessos polítics»
El regidor d’ERC Àdam Bertran, retreu a l'alcaldable republicà que carregui contra el xef de Can Xapes, Lluc Quintana, perquè té el restaurant fora de la ciutat i va ser el 27 de la llista de Guanyem
Hi ha comentaris a les xarxes que recorden que l'alcaldable republicà ha estat deu anys alcalde de Sant Julià de Ramis i que encara és regidor en aquest municipi
La polèmica interna a ERC a Girona ha tornat a esclatar a les xarxes arran de l’escudellada popular «Fem bullir l’olla», celebrada dissabte a la plaça de Salvador Espriu en el marc del Fòrum Gastronòmic. L’exalcalde de Sant Julià de Ramis durant deu anys i encara regidor del municipi i actualment alcaldable republicà per Girona (sota el nom de Moviment Gironí), Marc Puigtió, ha carregat contra l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, amb un missatge a X (abans Twitter) en què acusa el govern municipal d’haver pagat «un acte davant del local d’un partit del Govern» i de destinar «diners públics per 'cuinar' interessos polítics».
En missatge, Puigtió assenyala que el cuiner convidat era Lluc Quintana, a qui identifica com el número 27 de la llista de Guanyem Girona a les municipals del 2023. El xef, del restaurant Can Xapes - ubicat a Cornellà del Terri-, va ser l’encarregat de conduir l’escudellada, amb suport de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, segons s’havia anunciat en la prèvia de l’acte.
La resposta no s'ha fet esperar. El regidor d’ERC a Girona Àdam Bertran ha replicat també a X que criticar Can Xapes per no ser de la ciutat «és ignorar la iniciativa social que representa impulsada per ADIS, establerta a Girona». Bertran també defensa el xef Quintana i qualifica de «traca» els retrets contra el cuiner. Molts comentaris de resposta a Puigtió també li recorden que Quintana és gironí de tota la vida i que ell ha estat alcalde a Sant Julià de Ramis, on encara és regidor. Bertran ha tancat el missatge amb una referència irònica a Sant Martí Vell —«Molt millor venir de St. Martí Vell! Clar...»—, en al·lusió a la polèmica interna per l’allau d'altes de militants a ERC a Girona just després de les polèmiques primàries, entre els quals el sector crític situa diversos perfils vinculats a l’entorn de l’alcalde Robert Vilà.
«Gràcies per pensar en Sant Martí Vell»
De la mateixa manera, aquesta referència ha provocat una tercera intervenció. L’alcalde de Sant Martí Vell (ERC), Robert Vilà, pròxim a Puigtió, ha contestat Bertran reivindicant la seva escudellada solidària anual, amb recaptació i treball voluntari, i convidant-lo a col·laborar-hi: «Gràcies per pensar en Sant Martí Vell! La nostra escudellada anual aquest any ja ha recaptat 700 euros i en fem una altra per 500 persones. Tot voluntari i gratis, inclosos cuiners. Quan vulgui, està convidat a col·laborar: parlar és fàcil, treballar és dur!», ha escrit Vilà. L’intercanvi públic entre dirigents i càrrecs republicans torna a evidenciar la tensió entre sectors del partit a Girona.
El xoc arriba en un moment especialment delicat per a la secció local republicana. La fractura interna es va fer visible després de l'anunci d'una moció de censura contra l’actual executiva local encapçalada per Joan Sibill i Anna Costa, impulsada per l’entorn de Puigtió. Segons les dades fetes públiques aleshores, la moció va acompanyada de 60 avals de 107 militants amb dret a vot, és a dir, el 56% de la militància local.
Les primàries del novembre
El conflicte, però, venia de més enrere. Les primàries del novembre per triar alcaldable de cara al 2027 es van resoldre per un marge mínim: 28 vots per a Puigtió i 27 per a Àdam Manyé, en un procés envoltat de polèmica que va acabar arribant a la Comissió de Garanties del partit. Aquell resultat va deixar la secció local dividida en dos blocs que, des de llavors, han mantingut el pols en l’àmbit intern i també en l’espai públic.
En aquest context, també va generar controvèrsia l’alta de 22 nous militants d’ERC Girona en tres dies (entre el 14 i el 17 d’octubre), poc després d’aquelles primàries. Part d’aquestes incorporacions van ser vinculades per diverses fonts a l’entorn de Puigtió i a perfils pròxims a Robert Vilà, un element que va alimentar encara més les acusacions creuades dins la formació.A curt termini, el focus torna a situar-se en la direcció d’ERC, que ha de pilotar la resposta a una crisi local que es reobre cada vegada que coincideixen agenda institucional i batalla interna. Mentrestant, les xarxes s’han convertit un cop més en l’escenari on els diferents sectors republicans exhibeixen les seves diferències a plena llum.
