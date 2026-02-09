Reobren els jardins de la Devesa després del temporal de fa tres setmanes
Una part continua tancada perquè s'han de talar tres arbres
L'Ajuntament de Girona ha reobert aquest dilluns i de forma parcial els jardins de la Devesa, ubicats al costat de l'edifici de la Rosaleda i que feia gairebé tres setmanes que estaven tancats. La llevantada i les fortes pluges va provocar que certs indrets de la ciutat es clausuressin "per la caiguda d'arbres durant la llevantada", ha indicat el mateix Ajuntament a través de les xarxes socials.
Aquest dilluns ja es podia accedir a l'espai i travessar pel mig fins a la zona de jocs infantils, tot i que "continuen tancats els jardins històrics fins que es facin les tales d'arbrat pendents". Segons va informar el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, fa uns dies se n'han de talar tres per risc de caiguda. La raó és que és la mateixa zona on al llarg de 2025 ja van tombar tres plàtans. A causa d'això, l'Ajuntament va decidir talar-ne quatre durant el desembre, però després de rebre un informe tècnic preliminar de l'empresa que porta el manteniment del parc de la Devesa es va arribar a la conclusió que "probablement caldrà talar tres arbres més de la zona per reduir el risc al màxim", va dir el regidor a les xarxes socials.
